AGI - GTA 6, l'attesa è finita: gli appassionati di tutto il mondo hanno potuto finalmente mettere le mani su "Grand Theft Auto VI", accolto con entusiasmo dalla critica come una delle uscite più attese nella storia dei videogiochi.
L'ultimo capitolo della saga criminale arriva a 13 anni di distanza dal precedente titolo che aveva infranto ogni record, consacrandosi come uno dei prodotti di intrattenimento più redditizi di sempre.
Una città ispirata a Miami
La serie permette ai giocatori di vivere le proprie fantasie da gangster, distruggere auto e scontrarsi con chiunque incontrino in una città statunitense popolata da criminali, prostitute e malviventi e dichiaratamente ispirata a Miami.
Dalla Nuova Zelanda al mondo, incassi stimati in 3,2 miliardi
"GTA VI" ha debuttato inizialmente in Nuova Zelanda, a mezzanotte ora locale per poi arrivare progressivamente sui mercati di tutto il mondo, sempre allo scoccare della mezzanotte locale. Secondo le stime della società di analisi Omdia, entro la fine dell'anno "GTA VI" potrebbe generare incassi per 3,2 miliardi di dollari, a beneficio dello studio di sviluppo Rockstar Games e della sua casa madre, Take-Two Interactive.
GTA 6, 99 su Metacritic: le prime recensioni
Le prime recensioni sono entusiastiche: sul sito aggregatore Metacritic, il gioco ha ottenuto un punteggio di 99/100, un risultato senza precedenti per qualsiasi titolo.
In una recensione per The Verge intitolata "GTA VI compie l'impossibile: è all'altezza delle aspettative", Andrew Webster scrive che "il gioco è talmente valido che l'enorme clamore che lo circonda finisce per essere l'aspetto meno interessante".
Prima del lancio, Joost van Dreunen, docente presso la Stern School of Business della New York University, ha definito il titolo un "caso eccezionale" nel panorama dell'intrattenimento. "È la Taylor Swift dei videogiochi", ha detto. L'uscita del gioco è stata preparata nel corso di anni attraverso cartelloni pubblicitari e trailer; un fenomeno destinato a superare i confini tradizionali del mondo videoludico. "La portata di questo titolo è tale da generare effetti a cascata anche sul coinvolgimento degli utenti in altri servizi di intrattenimento", come le piattaforme di streaming, ha spiegato James McWhirter di Omdia.
Ferie per giocare e otto candidature ai Game Awards
Molti fan hanno già richiesto giorni di ferie per potersi immergere nello stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida. La piattaforma di risorse umane Remote ha registrato un aumento del 32% delle richieste di ferie a livello globale per il 19 novembre, con un picco proprio in Italia.
Presentato come più vasto, migliore e più realistico dei suoi predecessori, GTA VI segue le vicende di una coppia, sulla scia di Bonnie e Clyde, che cerca di sopravvivere a Vice City, una metropoli devastata dalla criminalità.
In vista del lancio, martedì il gioco ha ottenuto otto candidature ai Game Awards, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il 10 dicembre.
Otto anni di sviluppo tra rinvii e fughe di notizie
Rockstar ha dedicato oltre otto anni allo sviluppo di questo nuovo capitolo di GTA. Scosso da una serie di fughe di notizie nel 2022 e dalla diffusione online di video rubati, lo studio ha dovuto rimandare il lancio per due volte, per poi subire un'ulteriore fuga di materiale la scorsa estate.
Violenza e polemiche, i Paesi dove non uscirà
La serie è stata spesso accusata di glorificare la violenza e i comportamenti illegali e nel tempo si è ritagliata un posto nella cultura pop come simbolo di sovversione, senza timore di deridere le contraddizioni della società americana.
I giocatori possono investire i passanti, spacciare droga e aprire il fuoco contro la polizia. "È una saga celebre per essere sempre sopra le righe nel rappresentare la violenza, varie forme di abuso o molestie, e per il modo in cui tratta le questioni di genere", afferma Paolo Ruffino, docente di culture digitali al King's College di Londra. "Non mi aspetto necessariamente grandi polemiche, a meno che non ci sia qualcosa di completamente inedito".
Tuttavia, a causa della sua fama controversa, la saga è stata bandita in diversi Paesi e al momento non è prevista alcuna uscita ufficiale in Russia, Cina, Libano o Qatar.