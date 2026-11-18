AGI - “Avremmo preferito non arrivare a questo punto, ma la Danimarca deve assumersi le proprie responsabilità”. Tida Ravn, 69 anni, è cresciuta senza conoscere suo padre e parte delle proprie origini familiari a causa di un sistema giuridico che Copenaghen ha mantenuto in vigore in Groenlandia per decenni dopo averlo abolito in patria. Tra il 1938 e il 1963 nella parte occidentale della Groenlandia, la più popolosa, e fino al 1974 nel resto del territorio, i figli nati fuori dal matrimonio da padri danesi non avevano diritto al riconoscimento legale della paternità, a differenza di quanto avveniva in Danimarca.
Oggi Ravn e altri 25 groenlandesi chiedono allo Stato un risarcimento. Secondo i ricorrenti, la disparità di trattamento, fondata sulle loro origini, ha violato il diritto alla vita familiare e costituisce una forma di discriminazione. “Abbiamo presentato ricorso tre anni fa e speravo davvero che il governo si facesse avanti, si assumesse le proprie responsabilità e offrisse un risarcimento”, ha raccontato Ravn all'Afp. “Se la politica non vuole occuparsi di noi, siamo costretti a rivolgerci alla giustizia”. Il governo, ha aggiunto, starebbe valutando la possibilità di presentare delle scuse dopo la pubblicazione di un rapporto sui rapporti tra Danimarca e Groenlandia, per il quale non è ancora stata indicata una data.
Le ferite del passato coloniale in Groenlandia
La vicenda si inserisce nel più ampio riesame dei rapporti tra Danimarca e Groenlandia e delle politiche adottate da Copenaghen durante e dopo il periodo coloniale. Le testimonianze delle vittime e le ricerche degli studiosi hanno riportato alla luce le storie dei bambini sottratti alle loro famiglie negli anni Cinquanta, delle donne sottoposte a contraccezione forzata e dei minori dati in adozione senza il consenso dei familiari. Nei primi due casi le vittime hanno ricevuto scuse ufficiali e risarcimenti.
Ravn ha testimoniato mercoledì 18 novembre, insieme ad altri tre ricorrenti, nella seconda giornata del processo contro lo Stato danese. Interpellata dall'Afp, la ministra degli Affari sociali non ha voluto commentare la vicenda. “Conosco la famiglia di mia madre, ma per tutta la vita ho portato dentro di me un mistero: avevo un padre, ma non sapevo chi fosse. Eppure sapere da dove vengo è un mio diritto fondamentale”, ha spiegato ai giudici l'ex giornalista, che porta sul volto i tradizionali tatuaggi inuit.
“È importante dimostrare che c'è stata una mancanza, che i nostri diritti sono stati calpestati. Per me è tanto una questione personale quanto una questione di principio”. Quasi un quarto dei groenlandesi della sua generazione è cresciuto senza un padre legalmente riconosciuto. Una condizione che ha segnato l'infanzia di Ravn e buona parte della sua vita adulta. Anche Klaus Frederiksen, Dorthea Josefsen e Uullat Bach hanno raccontato in aula, trattenendo le lacrime, le conseguenze di quell'assenza.
La richiesta di risarcimento
Secondo l'avvocato dei ricorrenti, Mads Pramming, il mantenimento in Groenlandia di un regime giuridico diverso da quello applicato in Danimarca ha violato gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativi al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione. Il legale ha sottolineato anche le profonde conseguenze psicologiche di quelle norme.
“All'epoca era motivo di vergogna crescere senza un padre e, poiché la società era anche più cristiana, lo era altrettanto nascere fuori dal matrimonio”
Dal 2014, grazie a una riforma legislativa, le persone interessate possono avviare una procedura per il riconoscimento della paternità e, qualora la successione non sia ancora stata definita, far valere i propri diritti ereditari. I 26 ricorrenti chiedono un risarcimento di 125 mila corone danesi ciascuno, circa 16.500 euro. Al procedimento si sono unite anche le famiglie di due di loro, morti durante l'iter giudiziario. Il processo dovrebbe concludersi giovedì 19 novembre.