AGI - Gadi Eisenkot, la partita a Risiko tra il suo blocco e quello guidato dal Likud sembra ancora lontana dall'avere un vincitore. Il premier incaricato ha riunito oggi la sua coalizione in parlamento e confermato l'intenzione comune di formare al più presto un governo che mandi a casa Benjamin Netanyahu. Ma non sono mancate tensioni nel blocco che aspira a guidare Israele.
La giornata era cominciata con una vittoria di Eisenkot: il primo sì della nuova Knesset, a guida del suo alleato Matan Kahana, all'abrogazione della legge che ha aumentato il controllo politico sulla magistratura. Un colpo a Netanyahu, che quella riforma ha fortemente voluto, seppure prima che sia davvero cancellata serviranno ancora tre voti.
L'incontro segreto tra Netanyahu e Bennett
Ma è stato il premier uscente a imprimere la vera svolta della giornata politica in Israele, poco prima che l'Idf lanciasse un'operazione nel centro di Gaza, la prima dal cessate il fuoco di ottobre del 2025, con civili costretti a fuggire senza sapere dove trovare riparo.
Netanyahu ha chiamato in gran segreto nel suo ufficio il leader di Insieme, Naftali Bennett, per quello che il Likud ha descritto come un briefing sulla sicurezza. Eisenkot non era stato informato in anticipo dell'incontro, secondo i media israeliani, così come il socio di Bennett Yair Lapid. La riunione è durata due ore e mezzo, e vi ha partecipato anche il capo del Consiglio di sicurezza nazionale, Shmuel Ben Ezra. Possibile che sia stata anticipata a Bennett l'offensiva di Gaza o che si sia discusso di Iran, ma se così fosse non è chiaro perché qualsiasi informazione riguardante la sicurezza sia stata trasmessa a un dirigente politico senza incarichi e non a chi ha formalmente ricevuto la responsabilità di dare vita a un nuovo esecutivo.
Gadi Eisenkot riunisce la coalizione
Di certo l'irrituale convocazione non è passata inosservata, tanto che Eisenkot in un primo momento ha rimandato l'incontro con la sua coalizione. Alla fine l'urgenza di mandare via Netanyahu ha avuto la meglio e i leader si sono visti.
All'incontro, oltre a Eisenkot, c'erano Bennett e il suo vice Lapid, il leader di Yisrael Beytenu Avigdor Liberman e il capo dei democratici Yair Golan. "Tutti i leader del blocco concordano sul fatto che la loro massima priorità è formare un governo di emergenza nazionale guidato da Gadi Eisenkot e sostituire Benjamin Netanyahu come primo ministro il prima possibile", hanno dichiarato in una nota congiunta. I partiti, prosegue il comunicato, hanno discusso "le autentiche emergenze che Israele sta affrontando, sulle questioni previdenziali, sociali e internazionali, e di quanto siano cruciali i prossimi giorni".
Lapid prova a minimizzare le tensioni
E a tentare di minimizzare lo screzio ci ha provato Lapid: "Ogni riunione, briefing sulla sicurezza o conversazione scatena ondate di voci e speculazioni. Questo non ci fa perdere di vista il nostro obiettivo: creare un governo nuovo, efficace e capace di affrontare con successo le sfide di sicurezza, economiche e diplomatiche che attendono Israele", ha detto.