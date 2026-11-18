AGI - Chip Nvidia di ultima generazione per far funzionare armi dotate di intelligenza artificiale. E' quello che le forze armate cinesi cercano di procurarsi, perché i processori fatti in patria inseguono ancora quelli americani senza riuscire a raggiungerli. A scriverlo è la Commissione per la revisione economica e la sicurezza USA-Cina, istituita dal Congresso di Washington nel 2000 per monitorare i rapporti con Pechino, nel rapporto annuale pubblicato mercoledì 18 novembre, e ripreso dalla Reuters.
Secondo i commissari, la Cina è decisa ad aggirare le restrizioni statunitensi pur di mettere le mani sui semiconduttori avanzati, considerati indispensabili per quella che l'Esercito popolare di liberazione chiama "guerra intelligente". Dietro la formula c'è un progetto preciso, cioè portare l'intelligenza artificiale dentro i sistemi d'arma, nelle strutture di comando e controllo, nelle kill chain che collegano l'individuazione di un bersaglio all'attacco, fino alla logistica. "La Cina sta cercando di aggirare i controlli sulle esportazioni statunitensi per procurarsi i semiconduttori più avanzati che sostengono la sua corsa all'intelligenza artificiale", si legge nel documento.
Perché la Cina cerca i chip Nvidia
Il punto debole di Pechino resta l'hardware. Secondo la commissione, i chip per l'intelligenza artificiale sviluppati in Cina non hanno ancora colmato il distacco dai prodotti di punta di Nvidia e AMD. Vale anche per i più noti, la serie Ascend di Huawei e la linea Siyuan di Cambricon. E' questo ritardo a spingere l'apparato militare a cercare all'estero ciò che l'industria nazionale non riesce ancora a garantire.
Questa ricostruzione contrasta con la versione sostenuta finora dall'azienda di Santa Clara. Nvidia afferma che i controlli sulle esportazioni l'hanno di fatto esclusa dal mercato cinese dei data center per l'intelligenza artificiale. Eppure un'analisi di Reuters ha individuato in Cina progetti di calcolo per oltre 3 miliardi di dollari che girano proprio su chip Nvidia soggetti a restrizioni. All'inizio di questa settimana la stessa agenzia ha raccontato come alcune aziende cinesi usino metodi sempre più sofisticati per sfruttare i risultati dei modelli di intelligenza artificiale americani più avanzati e addestrare così i concorrenti di casa.
Il caso Jensen Huang e l'ombra dello spionaggio
Il rapporto arriva in uno dei momenti più delicati per Nvidia. Il 12 novembre Jensen Huang, cofondatore del gruppo e suo amministratore delegato per 33 anni, si è dimesso dopo che erano emerse relazioni extraconiugali. Una di queste era con un'ex dirigente che le autorità statunitensi sospettavano lavorasse come spia per conto della Cina. La guida dell'azienda è passata ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress, in attesa che il consiglio di amministrazione scelga un successore. Da allora le attività di Nvidia in Cina sono sotto la lente, e le conclusioni della commissione aumentano la pressione.
Chip Nvidia, la nuova stretta di Washington
La risposta politica americana è già partita. Lunedì l'amministrazione ha annunciato un'ulteriore limitazione all'accesso della Cina ai chip avanzati di aziende come Nvidia. La nuova norma del Dipartimento del Commercio colpisce soprattutto l'accesso da remoto. Qualunque data center, in qualsiasi parte del mondo, dovrà ottenere una licenza per mettere grandi quantità di potenza di calcolo su chip americani a disposizione di società cinesi. Si chiude così la scappatoia di chi noleggiava capacità di calcolo in strutture all'estero, spesso nel Sud-est asiatico. E' lo stesso meccanismo finito al centro del caso Nvidia. Servirà una licenza anche per spedire chip avanzati in Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia e Brasile.
Un secondo fronte riguarda il software. L'amministrazione Trump sta valutando di obbligare le aziende statunitensi a rendere pubblico l'uso di modelli di intelligenza artificiale cinesi. L'obiettivo è scoraggiare la dipendenza da queste tecnologie senza nuovi divieti, che rischierebbero di irritare l'industria americana o Pechino. A luglio lo stesso Huang si era schierato senza mezzi termini sul tema, sostenendo che le imprese americane dovessero "assolutamente" poter usare i modelli cinesi.