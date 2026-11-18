AGI - Il dipinto "Betonte Ecken" di Vassily Kandinsky (1866-1944) è stato venduto per 85,8 milioni di dollari (78,1 milioni di euro) da Christie's a New York: si tratta di un record per questo pioniere dell'arte astratta.
Con questo dipinto, realizzato tra il 1922 e il 1923, un periodo chiave nell'emergere dell'arte astratta, Kandinsky mirava a creare un'"opera d'arte totale", trasponendo concetti di melodia, ritmo e armonia sulla tela attraverso forme, linee e colori. Il precedente record per un'opera dell'artista francese di origine russa era detenuto dal dipinto "Murnau mit Kirche II" (1910), venduto per 37,2 milioni di sterline (41,9 milioni di euro) al Sotheby's di Londra nel marzo 2023.
Record anche per Yayoi Kusama
Un altro record degno di nota è stato stabilito a New York lunedì, questa volta al Sotheby's, per la giapponese Yayoi Kusama, morta in agosto all'età di 97 anni. Il suo dipinto rosso monocromatico "No. 3P.B." è stato venduto per 15,1 milioni di dollari (13,7 milioni di euro). Il momento clou delle vendite di novembre a New York sarà messo all'asta mercoledì presso Sotheby's.
Van Gogh, "Castagni in fiore" verso il record
"Castagni in fiore", dipinto da Van Gogh nel 1890 e valutato 180 milioni di dollari, potrebbe diventare il dipinto più costoso dell'artista olandese. La casa ha annunciato ieri un accordo con gli eredi di un ex proprietario ebreo dell'opera che si era opposto alla vendita, sostenendo che la sua famiglia l'aveva venduta a causa delle pressioni sotto il regime nazista.