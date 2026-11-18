AGI - Il presidente cinese Xi Jinping e il suo collega russo Vladimir Putin hanno iniziato i colloqui in Cina un giorno prima di uno storico vertice a tre con Donald Trump a Shenzhen. Lo rendono noto i media statali cinesi e russi. Solo quest'anno è la quinta volta che i due leader si incontrano.
Il lavoro congiunto tra Russia e Cina sta procedendo "verso l'alto" a beneficio dei popoli dei due paesi: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin - secondo quanto riferito dalla Tass - durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC. Il leader del Cremlino ha osservato come Russia e Cina adottino un approccio costruttivo alla formazione di un ordine mondiale multipolare più equo. A sua volta, il presidente cinese Xi Jinping ha definito le relazioni tra Russia e Cina "incrollabili come una montagna".
Putin: "Pace e prosperità nella regione Asia-Pacifico"
Garantire la prosperità della regione Asia-Pacifico è un obiettivo condiviso di Russia e Cina, ha detto ancora il leader russo: "Il nostro obiettivo comune è garantire pace e prosperità nella regione Asia-Pacifico". Per Putin, l'alleanza di politica estera tra Russia e Cina sulla scena internazionale sta funzionando "in modo costante e positivo. In una situazione geopolitica complessa, aderiamo ad approcci costruttivi per formare un ordine mondiale multipolare più equo".
Scambi oltre i 200 miliardi di dollari
Il leader del Cremlino ha poi ricordato che il fatturato commerciale tra Russia e Cina sarà positivo anche per il 2026: "Il fatturato commerciale tra i nostri paesi ha superato significativamente i 200 miliardi [di dollari] per diversi anni consecutivi. Questo è un obiettivo che ci siamo posti non molto tempo fa. E, a quanto pare, quest'anno non solo sarà dimostrato ancora una volta, ma, al contrario, anche più di così, dimostrando buone dinamiche di crescita". Il flusso turistico reciproco tra Russia e Cina sta crescendo grazie al regime di esenzione dei visti introdotto su iniziativa di Pechino e - ha sottolineato ancora Putin - anche la connettività dei trasporti si sta sviluppando.
"Potenziali benefici di un incontro trilaterale" con Trump
Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato i "potenziali benefici" di un incontro trilaterale con i leader di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, previsto per domani a margine del vertice dell'Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) a Shenzhen.
Nel corso di un incontro bilaterale con il leader cinese, Putin ha sottolineato che l'Apec "offre ampie opportunità per un dialogo costruttivo a tutti i livelli, in particolare tra i leader delle principali economie", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa TASS. "È possibile sedersi attorno a un tavolo per scambiarsi opinioni, risolvere eventuali divergenze politiche, economiche o di sicurezza tra i vari Paesi - cercando compromessi e bilanciando gli interessi - e collaborare per rafforzare le basi di uno sviluppo sostenibile a livello globale", ha affermato il capo di Stato russo. "Per questo motivo, intravedo notevoli potenziali benefici nel prossimo incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, previsto a margine del vertice Apec", ha aggiunto.
Il trilaterale di giovedì e l'agenda nucleare
La scorsa settimana il Cremlino ha confermato che l'incontro trilaterale si terrà giovedì; un annuncio successivamente ratificato lunedì dal ministero degli Affari Esteri cinese. La Casa Bianca ha indicato che le discussioni verteranno sulla riduzione degli arsenali nucleari, precisando tuttavia che non sono attesi accordi immediati.
Il contesto: Ucraina e Iran
Questo incontro senza precedenti si colloca in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina - iniziata con l'invasione russa nel febbraio 2022 - e dal conflitto che coinvolge l'Iran, scaturito da un'offensiva statunitense-israeliana lo scorso febbraio. Inoltre, l'incontro di Shenzhen giunge dopo la ripresa dei negoziati tra Russia e Ucraina - mediati dagli Stati Uniti - avvenuta ad Abu Dhabi all'inizio di questo mese; le due parti, tuttavia, non sono ancora riuscite a superare le proprie divergenze in merito alle condizioni per porre fine al conflitto.
Xi: "Mondo multipolare e democratizzazione delle relazioni internazionali"
Dello stesso tenore le parole di Xi Jinping: "Siamo pronti, insieme alla Russia e ad altri membri della grande famiglia Asia-Pacifico, a lavorare per aprire ampie prospettive e la prosperità della regione. Cina e Russia devono contribuire alla formazione di un mondo multipolare e alla democratizzazione delle relazioni internazionali".
"In futuro - ha evidenziato il presidente cinese - dobbiamo mantenere costantemente la continuità, andare avanti con coraggio, sbloccare costantemente l'enorme potenziale delle relazioni bilaterali e arricchirne il contenuto". "Le relazioni Cina-Russia sono state e rimangono immobili come una montagna sotto qualsiasi difficoltà, hanno ampie prospettive e non sono soggette all'attuale situazione globale". Per Xi, le relazioni tra Russia e Cina "possono servire da modello di un nuovo tipo di rapporto tra grandi potenze".