AGI - Yakuza: pugno di ferro contro chi paga il pizzo ai nuovi samurai della mafia giapponese. Dal 1° dicembre prossimo la prefettura di Yamaguchi - una delle 47 divisioni amministrative che compongono l’arcipelago nipponico - aggiornerà le ordinanze varate negli anni 2010-2011 nei confronti della criminalità organizzata, prevedendo provvedimenti anche contro coloro, in primis titolari di imprese ed esercizi commerciali, che verseranno denaro ai boss in cambio di protezione.
“Vogliamo tagliare le fonti di finanziamento” alla malavita, ha commentato un funzionario di Polizia al termine dell’operazione di controllo (80 gli agenti coinvolti) che nelle settimane scorse si è svolta nella città termale di Yudaonsen, nel sud del Paese.
La mafia giapponese e le sue caratteristiche
Nella Terra del Sol Levante la mafia si chiama yakuza, definita e registrata dalle autorità come “bōryokudan”, gruppo violento. L’associazione in sé, o farne parte, non costituisce reato. Però può essere punibile avere a che fare con un suo affiliato. Dunque, in apparenza la mafia sembra quasi legale: ha biglietti da visita, all’occorrenza aiuta e fa beneficenza (com’è stato dopo il terremoto di magnitudo 8.9 del marzo 2011 avvenuto nella regione nord-orientale Tohoku) e dispone pure di sedi in bella vista. Anche se, come ha scritto il quotidiano “Japan News”, “tra il 2014 e il 2024 l’Agenzia nazionale di polizia ne ha chiuse circa 400 in tutto il paese”.
Le norme anti-yakuza
Ma il cerchio si sta stringendo. Le norme anti-yakuza entrate in vigore oltre dieci anni fa, dopo le prime del ’92 e del 2000, vogliono complicare la vita agli associati. Alcune le ricorda la criminologa e docente presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Oxford e al Nissan Institute of Japanese Studies, Martina Baradel: i mafiosi “non possono avere un telefono, affittare una casa, avere un’assicurazione, stare in hotel o pagare il casello per entrare in autostrada”.
Il calo degli affiliati
Forse è anche per questo che il numero degli affiliati è in calo. “Nel ’91 erano 90 mila - continua Baradel, autrice anche del recente libro ‘Yakuza blues’ - e oggi sono 22 mila”. I gruppi dell’organizzazione - elenca la professoressa - sono venticinque. “I tre più importanti - scrive nel testo ‘Vite di mafia’ (Einaudi) Federico Varese, professore di Sociologia all’università francese Sciences Po di Parigi, specializzata in Scienze umane e sociali - sono il Sumiyoshi-kai, l’Inagagawa-kai e la Yamaguchi-gumi, il più numeroso e famoso dei tre”. E ciascuno, precisa lo studioso, “paga una tassa fissa mensile all’organizzazione centrale”.
Tradizione e attività criminali
La yakuza è tradizione - il rito d’iniziazione, l’altare shintoista, il giuramento di fedeltà, lo scambio della tazza di sake e i tatuaggi - ma soprattutto crimine: estorsione, traffico di droga, gioco d’azzardo, attività legate alla prostituzione e contrabbando di armi. Due anni fa gli Usa hanno arrestato un boss accusato di aver cercato di vendere materiale nucleare all’Iran.
I dati sulla criminalità
Eppure, stando ai numeri la sicurezza nel Paese non pare delle peggiori. Secondo i dati aggiornati al 2025 del Global Organized Crime Index (Indice globale della criminalità organizzata), su una scala da 1 a 10 il punteggio di criminalità in Giappone si ferma a 4.25 (in Italia è al 6.37).
Patrimonio e affari della yakuza
In conclusione, sacro e affari è un’abbinata che tiene. I due pilastri sostengono crimine, tradizione e introiti niente male. In base a stime del marzo 2025 dell’istituto di ricerche Eurispes “il patrimonio complessivo della yakuza è di circa 80 miliardi di dollari”. Una fortuna.