AGI - Notte di raid su Kiev e lancio di droni sulla Russia, alla vigilia dell'incontro storico tra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia.
Mosca ha colpito due importanti ponti della capitale ucraina, che sono stati chiusi, mentre l'Ucraina ha preso di mira il collegamento tra la Russia e la Crimea per la seconda notte consecutiva.
Mosca: abbattuti 1.441 droni ucraini nella notte
Il ministero russo della Difesa ha riferito di aver abbattuto 1.441 droni ucraini nel corso di un massiccio attacco notturno; il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha riferito che oltre 300 di questi erano diretti verso la capitale russa.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito della possibilità di attacchi su larga scala nei giorni che precedono l'incontro, previsto per dopodomani a Shenzhen, in Cina, tra i presidenti Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin.
Il vertice di Shenzhen tra Trump, Putin e Xi Jinping
Il presidente statunitense Trump ha affermato che il conflitto in Ucraina sarà uno dei temi al centro dei colloqui, che si inseriscono in una fase di rinnovato fermento diplomatico volto a trovare una via per porre fine a quasi cinque anni di guerra.
Ieri, anche alcuni funzionari europei si sono uniti ai negoziatori ucraini e statunitensi per discutere su come spingere la Russia verso un "coinvolgimento diretto" finalizzato a concludere l'invasione, avviata nel febbraio 2022.
Raid russi su Kiev, colpiti due ponti della capitale
Ma le ostilità non accennano a diminuire: ieri sera, la Russia ha colpito due ponti principali a Kiev, causando interruzioni nell'erogazione di riscaldamento e acqua in diverse zone della capitale, come riferito dal sindaco Vitali Klitschko su Telegram.
Le autorità cittadine hanno reso noto che entrambi i ponti sono stati chiusi al traffico.
Ucraina, nuovo attacco al ponte di Crimea
Secondo un funzionario insediato da Mosca, per il secondo giorno consecutivo le forze ucraine hanno colpito il ponte simbolo che collega la penisola di Crimea al territorio russo.
"Il nemico ha attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Al momento, il traffico è sospeso", ha scritto martedì su Telegram Sergej Aksenov, governatore della Crimea nominato dalla Russia.
Secondo l'autorità per la viabilità, il traffico sul ponte era già rimasto bloccato per quasi 17 ore, a partire dalle 23:54 (le 21:54, ora italiana) di ieri, in seguito a un precedente attacco.
Sempre ieri, Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a colpire, promettendo che l'Ucraina sarebbe stata pronta a rispondere a "ognuna delle loro nefandezze".
Guerra in Ucraina, si intensificano gli sforzi diplomatici
Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per porre fine al conflitto, ma le iniziative diplomatiche non hanno finora portato a una svolta, mentre i combattimenti proseguono, trascinandosi verso un altro inverno.
In precedenza, i colloqui per risolvere quello che è il peggior conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale si erano svolti secondo un formato che vedeva coinvolte Ucraina, Russia e Stati Uniti, con Mosca che intendeva escludere gli europei dalle discussioni.
Tuttavia, ieri Zelensky ha reso noto che rappresentanti di Francia, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Italia e Unione europea hanno partecipato a un incontro online con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.
Il presidente ucraino ha descritto i partecipanti europei come "coloro che rappresenteranno l'Europa nei negoziati con i russi".
Kushner ha confermato i colloqui, precisando che vi hanno preso parte i consiglieri per la sicurezza nazionale delle nazioni europee, oltre a funzionari dell'Ue e della Nato. Ha inoltre sostenuto che si stanno compiendo "progressi" verso la fine della guerra.
Secondo Kushner, gran parte della discussione si è concentrata su come "facilitare un contatto diretto" tra Ucraina e Russia.
La testata statunitense Axios ha riferito che Witkoff e Kushner hanno in programma di partecipare a un incontro tra funzionari europei e ucraini previsto per giovedì, lo stesso giorno dell'incontro trilaterale a Shenzhen.
Zelensky teme una nuova Yalta e la spartizione delle sfere di influenza
Zelensky ha espresso preoccupazione, temendo che i colloqui tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti possano tradursi in una sorta di "ridistribuzione delle sfere di influenza" in stile Yalta, adattata al XXI secolo.
La conferenza di Yalta del 1945 vide il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt, il premier britannico Winston Churchill e il leader sovietico Iosif Stalin ridisegnare i confini territoriali del secondo dopoguerra, tenendo in scarsa considerazione gli altri Paesi.