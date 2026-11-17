AGI - Donald Trump torna sulla scena internazionale dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Il presidente americano è giunto nelle Filippine, prima tappa di un viaggio di tre giorni in Asia che lo porterà successivamente a Shenzhen, in Cina, per uno storico incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. Lo stesso Trump ha aperto anche alla possibilità di un colloquio con il leader nordcoreano Kim Jong Un.
Accolto con 'Ymca' suonato dal vivo
L'arrivo di Donald Trump è stato 'salutato' in questo modo dai filippini a Manila. Partito ieri da Fairbanks, in Alaska, il presidnete statunitense è sceso dall'Air force one all'aeroporto internazionale di Ninoy Aquino alle 17:54 ora locale (le 10:54 ora italiana).
Sulla pista di atterraggio, Trump ha salutato la delegazione filippina e ricevuto gli onori militari. Dopodiché una banda di musicisti in abiti tradizionali ha intonato 'Ymca', la celebre colonna sonora utilizzata dal presidente nei comizi, mentre il capo della Casa Bianca attraversava la pista per dirigersi verso il Marine One, l'elicottero presidenziale.
Ad attendere il presidente americano a Manila ci sono anche migliaia di manifestanti. Circa duemila persone sono già scese in strada, esponendo striscioni contro Trump e contro Pax Silica, l'iniziativa statunitense per la creazione di una filiera tecnologica alternativa a quella cinese. La polizia in tenuta antisommossa ha bloccato alcune strade per impedire ai manifestanti di raggiungere il Philippine International Convention Center, sede del 49esimo vertice dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico.
President Trump Participates in an Arrival Ceremony with the President of the Philippines https://t.co/kZgCxe2nwj— The White House (@WhiteHouse) November 17, 2026
Il primo vertice del Quad dal ritorno di Trump
Subito dopo il suo arrivo a Manila, Trump incontrerà il premier indiano Narendra Modi, la premier giapponese Sanae Takaichi e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Sarà il primo vertice tra i leader del Quad, il gruppo di cooperazione strategica nato per bilanciare l'influenza cinese nell'Indo-Pacifico, dal ritorno del presidente americano alla Casa Bianca nel gennaio 2025.
Tra i temi in agenda figurano le dispute territoriali nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. Il tempo a disposizione dei quattro leader è tuttavia limitato e, secondo Ryan Hass, analista della Brookings Institution sentito dall'Afp, difficilmente l'incontro produrrà risultati concreti. La sua importanza è soprattutto politica, alla luce dei colloqui che Trump avrà due giorni dopo con Xi e Putin.
Il presidente americano parteciperà quindi a un vertice speciale con i leader degli undici Paesi dell'Asean, dedicato al rafforzamento dei rapporti commerciali e di sicurezza, prima di prendere parte alla cena di gala.
VIDEO Protesters clash with police as they attempt to access roads leading to the ASEAN summit venue in Manila, where US President Donald Trump is expected to hold bilateral talks with Philippine President Ferdinand Marcos https://t.co/rs0eMbLnU6— AFP News Agency (@AFP) November 16, 2026
I dazi e le restrizioni sui chip
Le tensioni commerciali con Washington hanno dominato le discussioni degli ultimi giorni a Manila. Il premier cinese Li Qiang ha denunciato il crescente unilateralismo e protezionismo, sottolineando invece l'espansione degli scambi tra Pechino e i Paesi dell'Asean. Anche il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e il premier canadese Mark Carney hanno ribadito la necessità di ridurre la dipendenza dal mercato statunitense.
A complicare i rapporti con alcuni Paesi della regione è anche la decisione americana di introdurre nuove restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale. Le aziende che intendono esportare questi chip verso Singapore, Malaysia, Thailandia e Indonesia dovranno ottenere una licenza speciale. Secondo Washington, in questi Paesi esiste un rischio superiore alla norma che i prodotti vengano trasferiti verso destinazioni non autorizzate.
A Manila Trump dovrebbe inoltre firmare un accordo commerciale con la Thailandia. Il quadro d'intesa annunciato nell'ottobre dello scorso anno prevedeva l'eliminazione dei dazi sulla maggior parte dei prodotti statunitensi e la rimozione di alcune barriere alle importazioni di automobili, generi alimentari e farmaci. Bangkok si era inoltre impegnata, secondo l'amministrazione americana, a investire oltre 18 miliardi di dollari nell'acquisto di velivoli statunitensi e a importare prodotti agricoli e gas naturale liquefatto.
Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale
Tra le priorità del vertice dell'Asean figurano anche la crisi in Myanmar e le dispute nel Mar Cinese Meridionale, attraversato da alcune delle principali rotte commerciali del mondo e rivendicato quasi interamente da Pechino. I Paesi dell'associazione stanno lavorando con la Cina a un codice di condotta per prevenire incidenti e scontri nelle acque contese.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli incidenti tra le unità della guardia costiera cinese e quelle filippine. Washington respinge le rivendicazioni territoriali di Pechino e ha più volte ribadito che il trattato di mutua difesa con Manila si applica anche in caso di attacco armato contro le forze filippine nel Mar Cinese Meridionale.
Cos'è Pax Silica e perché divide le Filippine
Mercoledì Trump sarà ricevuto dal presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. al palazzo presidenziale di Malacanang. Oltre alla conferma degli impegni militari tra i due Paesi, sono attesi annunci su accordi commerciali e investimenti nei settori della difesa, dell'aviazione, dell'energia e della tecnologia.
Particolare attenzione sarà riservata a Pax Silica, l'iniziativa americana che punta a ridurre la dipendenza dalla Cina nel settore dei semiconduttori e delle terre rare, attraverso la costruzione di una filiera che vada dall'estrazione delle materie prime alla produzione dei chip.
Il progetto prevede la realizzazione di un polo industriale per l'intelligenza artificiale su un'area di 1.620 ettari a nord di Manila. Da mesi l'iniziativa è contestata dalle comunità locali per il rischio che diverse famiglie indigene siano costrette ad abbandonare le proprie terre. L'ambasciatore americano nelle Filippine, Lee Lipton, ha tuttavia precisato che durante la visita di Trump non sarà firmato alcun accordo relativo al sito.
Prima della partenza potrebbe esserci spazio anche per un breve incontro con Imelda Marcos, madre dell'attuale presidente filippino. L'ex first lady, oggi 97enne, frequentava gli ambienti dell'alta società newyorkese prima della destituzione del marito Ferdinand Marcos nel 1986.
Conclusa la visita nelle Filippine, Trump raggiungerà Shenzhen per il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). L'appuntamento più atteso è il colloquio a tre con Xi Jinping e Vladimir Putin, che riunirà allo stesso tavolo i presidenti delle tre potenze in una fase di forti tensioni internazionali.