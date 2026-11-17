AGI - Terapia genica, aveva nascosto la morte della bambina su cui l'aveva sperimentata, ma la verità è venuta a galla e dopo un'indagine governativa il neuroscienziato Zilong Qiu è stato licenziato. A rivelarlo, la televisione statale cinese CCTV.
La terapia genica e la sindrome di Snijders Blok-Campeau
La bambina, sei anni, era affetta dalla sindrome di Snijders Blok-Campeau, una condizione neuroevolutiva rara ma non pericolosa per la vita di chi ne viene colpito. Il comitato etico dell'istituto di ricerca Songjiang, affiliato all'Università Jiao Tong di Shanghai, in cui lavorava Zilong, aveva approvato a gennaio del 2025 un esperimento di editing genetico per trattare il disturbo modificando il Dna della paziente. A marzo, però, la ragazzina è morta per complicazioni dovute alla terapia genica. Secondo le autorità di Shanghai, il team di Zilong non aveva informato adeguatamente l'ospedale sui possibili problemi di sicurezza derivanti da test precedenti fatti su primati. Non solo. L'indagine condotta da Science e Retraction Watch ha accertato poi che i genitori della bimba, che avevano pagato oltre 800.000 dollari per finanziare l'esperimento, non erano stati adeguatamente informati sui rischi.
Il silenzio nello studio pubblicato su Nature
Non solo. Il neuroscienziato non ha fatto alcuna menzione alla ragazza in un articolo sul suo lavoro pubblicato il 18 febbraio sulla prestigiosa rivista Nature, secondo l'indagine congiunta condotta da Science e Retraction Watch.
Le sanzioni
Ora Zilong Qiu è stato destituito dalla carica di vice direttore dell'istituto Songjiang e sospeso per cinque anni dalla partecipazione a progetti scientifici. Il suo nome poi è finito nel database degli scienziati per "gravi violazioni dell'integrità di una ricerca". Un altro ricercatore della squadra è stato licenziato e sospeso per cinque anni.
Un altro colpo alle ambizioni biotech della Cina
Lo scandalo potrebbe essere un altro colpo alle ambizioni della Cina di rivaleggiare con gli Stati Uniti come potenza biotecnologica dopo quello di He Jiankui nel 2018, il biofisico che segretamente aveva creato bambini geneticamente modificati.