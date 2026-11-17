AGI - Un salmone nuota davanti a una telecamera, l'intelligenza artificiale individua un piccolo parassita sulla sua pelle e, in una frazione di secondo, un raggio laser lo colpisce. Il pesce, senza che si sia accorto di nulla, continua a nuotare. Succede negli allevamenti ittici norvegesi, dove migliaia di dispositivi sottomarini sono impiegati per combattere uno dei principali nemici dell'industria del salmone: il pidocchio di mare.
A sviluppare questa tecnologia è Stingray Marine Solutions, un'azienda norvegese che applica l'intelligenza artificiale all'acquacoltura. A novembre 2025 aveva già prodotto più di 3 mila dispositivi e, secondo il suo ultimo rapporto annuale, alla fine dello stesso anno monitorava oltre 112 milioni di salmonidi.
Perché i pidocchi di mare sono un problema
I pidocchi di mare sono piccoli crostacei parassiti che si attaccano alla superficie dei pesci e si nutrono di pelle, muco e sangue. Provocano lesioni e indeboliscono gli animali, e nei casi più gravi ne causano la morte. La presenza di migliaia di salmoni concentrati nelle gabbie degli allevamenti favorisce la proliferazione dei parassiti, che possono raggiungere anche le popolazioni selvatiche durante le migrazioni lungo le coste norvegesi.
Per contrastarli, l'industria dell'acquacoltura utilizza diversi sistemi, dai trattamenti farmacologici alla rimozione meccanica dei parassiti, fino all'impiego di acqua dolce o di trattamenti termici. Alcune di queste operazioni possono sottoporre i pesci a stress e provocare lesioni.
Norway shoots lice off its salmon with lasers. Stingray's robot sits in the pen, scanning every fish. Its AI spots sea lice, tiny parasites on salmon skin. A green laser pulse kills each one as the fish swims on. Stingray says 2,500+ units now guard 112M fish. https://t.co/QRXBo9pSHC— clankr (@clankrmedia) November 11, 2026
Come funzionano i robot sottomarini
I dispositivi sviluppati da Stingray vengono immersi direttamente nelle gabbie degli allevamenti e possono funzionare 24 ore su 24. Hanno telecamere stereoscopiche, sistemi di illuminazione e algoritmi di intelligenza artificiale addestrati a riconoscere i parassiti.
Quando un salmone passa davanti alle telecamere, il software analizza le immagini, identifica l'eventuale presenza di un pidocchio e ne calcola la posizione. A quel punto il dispositivo emette un impulso laser mirato, progettato per colpire il parassita senza danneggiare il pesce. Il sistema può emettere fino a cinque impulsi laser al secondo e permette di intervenire sui singoli parassiti senza catturare o spostare i salmoni. Le immagini raccolte dalle telecamere servono anche a controllare le condizioni dei pesci e a seguire l'andamento delle infestazioni.
Quanto sono efficaci i laser sui salmoni?
La tecnologia è in uso da diversi anni, ma la sua efficacia è ancora oggetto di studi. Una ricerca del 2020, con autori dell'Istituto norvegese di ricerca marina, ha confrontato per 54 giorni sei gabbie di uno stesso allevamento, tre con i laser e tre senza, e non ha trovato differenze nella densità dei pidocchi mobili.
Risultati più incoraggianti vengono da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Aquaculture. I ricercatori hanno incrociato i dati pubblici su 845 allevamenti norvegesi con quelli dell'azienda sui siti dotati di laser: dove c'erano sistemi ottici, la probabilità settimanale di dover ricorrere ad altri trattamenti antiparassitari era inferiore del 50%. Lo studio è stato condotto da ricercatori di Stingray in collaborazione con l'Università di Bergen. Per ora i laser restano uno strumento aggiuntivo nella gestione delle infestazioni.