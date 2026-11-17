AGI - Temu non avrebbe adottato misure sufficienti per contrastare la vendita di prodotti illegali sulla propria piattaforma. È quanto emerge dalle conclusioni preliminari della Commissione europea, secondo cui il colosso cinese dell'e-commerce avrebbe violato il Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo sui servizi digitali. Se le contestazioni saranno confermate, la società rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale.
Bruxelles contesta a Temu di non aver adottato misure “ragionevoli, proporzionate ed efficaci” per limitare la presenza di prodotti illegali sul marketplace. Nel mirino della Commissione ci sono i controlli sulla sicurezza dei prodotti, il sistema di moderazione delle inserzioni e le sanzioni nei confronti dei venditori che violano le regole.
Per la Ue controlli insufficienti su giocattoli, elettronica e cosmetici
Secondo l'esecutivo europeo, Temu richiede documenti che attestino la conformità alle norme di sicurezza dell'Unione europea soltanto per una quota molto limitata dei prodotti in vendita e spesso non ne verifica effettivamente il contenuto.
La piattaforma ha inoltre individuato alcune categorie di prodotti ad alto rischio, tra cui giocattoli, dispositivi elettronici e cosmetici, senza tuttavia attribuire loro una priorità adeguata nei controlli fisici. Le verifiche non sarebbero state intensificate neppure a fronte dell'aumento del numero delle inserzioni.
We have preliminarily found Temu in breach of the DSA for failing to tackle the sale of illegal products. The company has not put in place reasonable, proportionate and effective measures to mitigate the risk of illegal products being offered on its platform. https://t.co/kXliQfPouL— European Commission (@EU_Commission) November 17, 2026
Le carenze nel sistema di moderazione di Temu
Un'altra criticità riguarda il sistema utilizzato da Temu per individuare e rimuovere i prodotti illegali. Secondo Bruxelles, la moderazione si concentra prevalentemente sulle informazioni contenute negli annunci e sul rispetto delle condizioni d'uso della piattaforma, anziché sull'effettiva sicurezza degli articoli in vendita. Anche il numero dei moderatori umani non sarebbe aumentato di pari passo con l'espansione del marketplace.
La Commissione ritiene inefficace anche il sistema sanzionatorio adottato dalla società. Le misure colpiscono infatti i singoli negozi online e non direttamente i venditori, che possono quindi continuare a commercializzare i propri prodotti attraverso altri account. Secondo Bruxelles, inoltre, un venditore può accumulare numerose infrazioni gravi prima che venga sospesa l'attività di uno dei suoi negozi virtuali.
Temu rischia una nuova multa
La comunicazione delle conclusioni preliminari non rappresenta una decisione definitiva. Temu potrà ora esercitare il proprio diritto di difesa e rispondere alle contestazioni della Commissione. Se le violazioni saranno confermate, Bruxelles potrà adottare una decisione formale di non conformità, imporre misure correttive e infliggere una sanzione fino al 6% del fatturato annuo mondiale della società.
Non è la prima volta che Temu finisce nel mirino delle autorità europee. A maggio la Commissione aveva già inflitto alla piattaforma una multa di 200 milioni di euro per una valutazione inadeguata dei rischi legati alla presenza di prodotti illegali. A ottobre Bruxelles aveva poi approvato il piano d'azione presentato dall'azienda per porre rimedio alla violazione.