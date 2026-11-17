AGI - “Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. E poi la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”. Papa Leone XIV è tornato a parlare delle proprie condizioni di salute durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal Perù, al termine del viaggio apostolico in America Latina che lo ha portato in Uruguay, Argentina e Perù. Il Pontefice ha inoltre spiegato di non aver ancora firmato una lettera di rinuncia al ministero petrino in caso di impedimento permanente.
Nel corso della conferenza stampa, Leone ha affrontato anche la situazione politica negli Stati Uniti dopo le elezioni di metà mandato. “Vorrei vedere una maggiore capacità di dialogo, di costruire ponti, di riconciliazione; meno polemiche, meno guerre, meno divisioni”, ha dichiarato. L'aereo con a bordo il Papa è atterrato alle 8:48 all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Leone si è quindi trasferito in auto in Vaticano, concludendo così il suo sesto viaggio apostolico.
La salute del Papa e la lettera di rinuncia
A poco più di un mese dall'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, Leone ha raccontato di aver voluto portare a termine il viaggio nonostante le difficoltà. “C'è stato un intervento un po' impegnativo, ma fin dall'inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine”, ha spiegato, ringraziando i medici e quanti gli hanno inviato messaggi di vicinanza da tutto il mondo.
Alla domanda se, come i suoi predecessori, abbia firmato una lettera di rinuncia condizionata all'eventualità di una grave incapacità fisica, il Pontefice ha risposto negativamente. “Per adesso non vedo necessità, grazie a Dio”, ha detto, ricordando che il diritto canonico contiene già disposizioni che riguardano questo tema. “È nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto Papa. Confido in Lui. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno”.
L'incontro tra il Papa e Milei
Il Pontefice ha definito “molto positivo” l'incontro con il presidente argentino Javier Milei, ribadendo la volontà di mantenere il proprio messaggio al di fuori delle contrapposizioni politiche. “Il messaggio che voglio portare non è politico e, sebbene in alcuni Paesi ci siano persone che cercano di spingermi verso destra o verso sinistra, che mi criticano o meno, io parlo della Magnifica humanitas”, ha spiegato Leone.
Durante il colloquio sono state affrontate anche le difficoltà economiche dell'Argentina. Il Papa ha invitato il presidente a tenere maggiormente in considerazione le esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione. Al centro della conversazione, ha sottolineato, c'è stato soprattutto il riconoscimento del valore della vita umana in tutte le sue fasi.
Leone ha affrontato anche il tema della polarizzazione politica e del ruolo degli algoritmi nell'alimentare le divisioni. “Credo che tutti ci stiamo rendendo conto di come ci siamo lasciati trascinare dagli algoritmi e da una polarizzazione che non è casuale, ma che in molte situazioni è stata provocata intenzionalmente”, ha affermato il Pontefice, richiamando anche la responsabilità dei mezzi di informazione nel contrastare il fenomeno.
Il Papa ha ricordato come, durante la visita in Argentina, persone di orientamenti politici diversi siano scese in strada per condividere un momento di festa. “Ci saranno ancora divergenze di opinione, ma non è necessario arrivare al punto di usare un linguaggio così violento, di creare divisioni persino all'interno delle famiglie”, ha sottolineato Leone, invitando a riscoprire la capacità di dialogare e di cercare soluzioni nell'interesse del bene comune.
#Peace always begins “here and now” and depends on how we behave, how we look at one another, how we respect one another, and how we listen to one another. If we wish to spread peace, we must first safeguard and nurture it before God, within ourselves and among those dear to us, and then spread it in our communities and in the various spheres of social and political life. #ApostolicJourney #Peru— Pope Leo XIV (@Pontifex) November 12, 2026
La questione dei sacerdoti sposati
Leone ha mostrato cautela sulla possibilità di ordinare sacerdoti uomini sposati, i cosiddetti viri probati, una delle questioni emerse durante il Sinodo per l'Amazzonia del 2019. “Credo che per ora basti così, perché la questione degli uomini sposati nel clero è complessa”, ha affermato il Pontefice, riconoscendo che l'argomento continua a suscitare divisioni all'interno della Chiesa.
“Il Papa non cambia la dottrina della Chiesa. I vescovi devono ascoltare. Può darsi che in futuro alcune cose cambino”, ha aggiunto. Leone ha ricordato che una delle priorità del suo pontificato è promuovere l'unità e la comunione tra i membri della Chiesa, evitando che le divergenze su singole questioni alimentino ulteriori contrapposizioni.
Gli abusi nella Chiesa e la responsabilità dei vescovi
Il Papa è tornato anche sul tema degli abusi sessuali, dopo aver incontrato alcune vittime durante la visita in Perù. “Il Papa non può ascoltare tutti in tutto il mondo”, ha osservato, spiegando che questi incontri esprimono la volontà di accompagnare le vittime nel loro percorso di guarigione e di continuare a lavorare sulla prevenzione.
Leone ha quindi rivolto un appello diretto ai vescovi e agli operatori pastorali: “Voi che siete più vicini a queste situazioni dovete adempiere al vostro dovere, dovete accompagnare le vittime; dovete essere voi ad assumervi realmente la responsabilità di accompagnarle e aiutarle affinché ci sia giustizia”.
L'ironia sul rosario che lo ha colpito in volto
Non è mancato un momento di ironia quando al Pontefice è stato chiesto dell'incidente avvenuto durante l'ultima messa celebrata a Lima, quando un fedele ha lanciato un rosario al passaggio della papamobile, colpendolo in volto.
“L'affetto dei peruviani, compreso quello della persona che, con grande fede, voleva semplicemente regalarmi un Rosario, sono cose che si portano nel cuore... Forse anche nell'occhio...”, ha scherzato Leone. Il Papa ha poi ricordato l'entusiasmo con cui è stato accolto dalla popolazione peruviana, esprimendo gratitudine per le manifestazioni di fede e di affetto ricevute durante il viaggio.
Wherever we may find ourselves, by opening our hearts to God we can live out the fundamental relationship that enables every human being to reflect the divine image. Through our bond with the Trinity, our hearts are healed and elevated by grace; and we can then open ourselves to our brothers and sisters in order to heal, love, and serve them with the goodness of the Lord. #ApostolicJourney #Peru https://t.co/LKxUwfLwcO— Pope Leo XIV (@Pontifex) November 16, 2026
La redistribuzione della ricchezza e la crisi della classe media
Il Pontefice ha espresso preoccupazione per la crescente concentrazione della ricchezza e il progressivo impoverimento della classe media, rispondendo a una domanda sulla situazione economica dell'Argentina. “Dobbiamo lavorare in un mondo in cui sempre meno persone hanno di più”, ha affermato Leone, richiamando la necessità di una redistribuzione più efficace della ricchezza, che consenta di rafforzare la classe media e garantire condizioni di vita più dignitose ai lavoratori.
Il Papa ha invitato cittadini e classe politica a collaborare per migliorare le condizioni di vita della popolazione, sottolineando anche l'importanza della cooperazione internazionale. Un ruolo significativo, secondo Leone, può essere svolto dalle piccole imprese, che, se adeguatamente sostenute, possono contribuire alla creazione di posti di lavoro. “Dobbiamo tutti guardare al bene comune”, ha ribadito il Pontefice, invitando anche i grandi soggetti economici a perseguire valori che tengano conto degli interessi dell'intera società.