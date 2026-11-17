AGI - La rete utilizzata dalla National Security Agency statunitense (Nsa) per le sue comunicazioni interne, una rete altamente riservata, è fuori servizio. La rete, denominata NSA Net, consente ai dipendenti di comunicare internamente informazioni classificate. Al momento non vi sono prove di un attacco informatico. L'agenzia ha predisposto arrivi scaglionati per il personale mentre tenta di comprendere la portata del problema.
Rete Nsa in blackout ma "nessun problema per le comunicazioni urgenti"
Un funzionario statunitense in servizio e un ex funzionario hanno affermato che un'interruzione del servizio NSA Net non avrebbe alcun impatto sulla capacità dell'agenzia di comunicare informazioni urgenti al presidente Donald Trump durante il suo viaggio in Asia a bordo dell'Air Force One. Le fonti hanno descritto molteplici ridondanze e reti di backup che il governo potrebbe utilizzare per comunicare in modo sicuro con il presidente, che attualmente si trova nelle Filippine prima di recarsi domani in Cina per colloqui con il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin.
Gli altri problemi ai sistemi informatici e il blackout di Microsoft
L'interruzione di servizio presso la più potente agenzia di intelligence americana giunge sulla scia di numerosi gravi problemi tecnici che hanno colpito compagnie aeree e altre aziende in tutto il Paese. Venerdì, tutti i voli a livello nazionale sono rimasti a terra per ore a causa di un grave guasto ai sistemi, che ha provocato ritardi e cancellazioni per migliaia di voli. La Federal Aviation Administration ha individuato la causa del problema in un singolo router in Arkansas.
Nel frattempo, la scorsa settimana un'interruzione di servizio di vasta portata che ha interessato i prodotti Microsoft ha impedito a persone in tutto il mondo di accedere alla posta elettronica di Outlook e alle riunioni di Teams. Non vi è alcuna indicazione che le interruzioni di servizio della NSA, della FAA o di Microsoft siano state causate da un attacco informatico. Tuttavia, sono esempi lampanti di come i guasti tecnologici possano destabilizzare i mercati e potenzialmente minacciare la sicurezza nazionale.