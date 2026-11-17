AGI - Biennale di Venezia, dieci Stati membri dell'Unione europea chiedono che la Russia sia esclusa dalla Biennale di Architettura del 2027.
Il documento promosso dalla Polonia e i Paesi firmatari
Il documento promosso dalla Polonia
"L'Unione europea ha il dovere di operare in strettissima collaborazione al fine di impedire qualsiasi partecipazione russa a eventi culturali, partecipazione che si porrebbe in stridente contrasto con la realtà dell'aggressione russa contro l'Ucraina e con la distruzione del patrimonio culturale ucraino", si legge in un documento, visionato dall'AGI, promosso dalla Polonia e firmato anche da Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Germania e Svezia, che verrà discusso al Consiglio Cultura Ue di venerdì. Fonti europee indicano che altri Paesi potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni a supporto del documento. I dieci Paesi ricordano che prima dell'inaugurazione della Biennale d'Arte di Venezia di quest'anno, è stata inviata alle autorità della Biennale una lettera firmata dai ministri della Cultura e dai ministri degli Affari esteri, con cui si sollecitava un riesame della questione della partecipazione della Federazione russa. "Parallelamente, la Commissione europea ha ritirato i finanziamenti dell'Ue, richiamando la potenziale violazione del regolamento del 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia e ricordando che ai soggetti dell'Ue è vietato accettare sostegno diretto o indiretto da parte del governo russo", si legge nel documento.
Il ritorno della Russia alla Biennale d'Arte
"Purtroppo, nonostante le numerose proteste, la Russia è tornata alla Biennale d'Arte di Venezia, sia pure in forma limitata. Tale presenza ha suscitato gravi e fondate preoccupazioni di ordine morale e politico, compromettendo la reputazione dell'intera manifestazione. Questa situazione è inaccettabile", affermano i dieci Stati, secondo cui "non vi deve essere spazio per una 'normalizzazione' della partecipazione della Russia a eventi sportivi e culturali internazionali fintanto che non vi sarà una pace giusta e duratura in Ucraina".
I danni al patrimonio culturale ucraino
Il documento ricorda inoltre che nel complesso, sulla base dei dati di fine settembre 2026, "l'aggressione russa ha interessato oltre 2.000 siti del patrimonio nazionale e oltre 2.500 istituzioni culturali in Ucraina". "In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio a proseguire con ulteriori e costanti sforzi per impedire alla Russia di partecipare alla Biennale di Architettura di Venezia", si afferma.
La richiesta di coerenza con le sanzioni Ue
"Chiediamo inoltre una piena coerenza tra le decisioni politiche dell'Ue e le sanzioni economiche e individuali imposte. È nostro dovere impedire con fermezza ed efficacia qualsiasi uso improprio della cultura per scopi propagandistici e qualsiasi manifestazione della propaganda russa in occasione di eventi e all'interno di organizzazioni cofinanziati dall'Unione europea", conclude il documento.