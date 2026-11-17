AGI - Apple ha confermato ufficialmente un problema con il sistema di accesso agli account iCloud, che ha causato rallentamenti e indisponibilità a livello mondiale. Gli utenti hanno anche segnalato difficoltà nell'accesso ad altri servizi dell'azienda, tra cui Apple Pay e l'App Store.
Contemporaneamente, si è registrato un forte aumento delle segnalazioni di interruzioni del servizio Gmail, con la maggior parte degli utenti che lamentava difficoltà nella ricezione delle email. Al momento, la causa dei disservizi non è chiara.
I servizi di Apple in down
Gli utenti dei servizi Apple hanno riscontrato interruzioni e problemi di accesso su diverse piattaforme dell'azienda, tra cui il servizio cloud iCloud e, appunto, la piattaforma di pagamento Apple Pay e l'App Store. La pagina di supporto di Apple ha indicato che l'App Store, Apple Music e AppleCare hanno subito interruzioni del servizio a partire dalle 17.45 (orario in Italia).
ICloud e Apple Music
Contemporaneamente, Apple ha segnalato che gli utenti stavano riscontrando difficoltà legate ai propri account e all'accesso a iCloud. DownDetector, un sito web che monitora tali disservizi a livello globale, ha registrato oltre 2.300 segnalazioni da parte di utenti di Apple Pay, oltre a un numero analogo di segnalazioni riguardanti il supporto Apple. Sono state inoltre registrate circa 700 avvisi relativi all'App Store e ad Apple Music. Intorno alle ore 18.50 le segnalazioni da parte degli utenti di iCloud hanno raggiunto un picco, arrivando a 1.800 reclami.
I blackout dei giorni scorsi in America
Questi disagi per gli utenti di Apple seguono un'interruzione del servizio avvenuta ieri presso JPMorgan Chase — la più grande banca degli Stati Uniti — che l'istituto ha attribuito a un "errore software". Il problema tecnico, che la banca ha confermato non essere un attacco informatico, ha interessato anche i conti presso altri importanti istituti finanziari statunitensi, tra cui Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank.
Qualche giorno prima, il traffico aereo in tutto il Paese era rimasto paralizzato a causa di un guasto tecnico che ha bloccato a terra oltre 12.000 voli, provocando più di 10.000 cancellazioni tra venerdì e sabato.
Le autorità statunitensi hanno attribuito il blocco totale del traffico aereo, durato 4 ore, alla sostituzione di vecchi cablaggi in rame con la fibra ottica all'interno dei sistemi di telecomunicazione dell'aviazione nazionale. Anche Microsoft, dal canto suo, ha subito un blackout dei servizi Microsoft 365, inclusi Teams e Outlook