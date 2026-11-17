AGI - I leader di Cina, Russia e Stati Uniti discuteranno di "pace mondiale" durante il loro primo vertice trilaterale a Shenzhen, in programma giovedì. Pechino ha reso noto che Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a margine del vertice dell'Apec (il forum di cooperazione economica Asia-Pacifico), ma ha fornito pochi dettagli sui temi che affronteranno, limitandosi a dichiarare che avranno "scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze".
"Sarà un evento di portata storica", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante un briefing. Alti diplomatici cinesi e statunitensi avevano ipotizzato che i colloqui a tre potessero toccare il delicato tema della denuclearizzazione su cui Washington, preoccupata per la rapida espansione dell'arsenale nucleare cinese, insiste affinché Pechino aderisca a un accordo sul controllo degli armamenti atomici.
Pechino, dal canto suo, sostiene da tempo che Stati Uniti e Russia debbano ridurre i propri imponenti arsenali nucleari prima di accettare di discutere del proprio. In seguito alla scadenza, a febbraio, di un trattato bilaterale tra Stati Uniti e Russia sulle armi nucleari, Trump ha auspicato un "accordo migliore" che includa anche la Cina.
Apec, pace e denuclearizzazione
Nel corso di una conversazione telefonica avvenuta questa settimana, il massimo diplomatico cinese Wang Yi e il Segretario di Stato americano Marco Rubio "hanno concordato sull'importanza di dialoghi significativi tra i leader per promuovere obiettivi come la pace e la denuclearizzazione", ha riferito il Dipartimento di Stato americano.
Il Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che, se i tre leader "si impegneranno concretamente in una denuclearizzazione significativa, si tratterà di un grande risultato per il mondo intero". "Da molto tempo chiediamo e sollecitiamo la necessità di un disarmo in ambito nucleare e riteniamo che saremo davvero al sicuro solo quando saremo completamente liberi dalle armi nucleari", ha affermato a margine di un vertice dell'Asean nelle Filippine.
La guerra in Iran
Trump ha dichiarato che i tre leader discuteranno probabilmente anche della sua guerra in Iran. "Discuteremo di molte questioni, stiamo cercando di porre fine alla guerra in Iran" ha detto. La Cina, principale partner economico dell'Iran, cerca da tempo di mediare nel conflitto che ha causato gravi interruzioni al trasporto marittimo globale e ha provocato un'impennata dei prezzi del petrolio in tutto il mondo.
Pechino vuole evitare una ripresa delle ostilità e nelle ultime settimane ha ospitato leader e diplomatici di vari Paesi mediorientali nel tentativo di convincere le parti a tornare al tavolo dei negoziati. Al contrario, la questione dell'invasione russa dell'Ucraina potrebbe rimanere fuori dai colloqui di questa settimana. Secondo un articolo del Wall Street Journal, Putin avrebbe voluto che i colloqui a tre servissero a negoziare un accordo di pace in Ucraina favorevole a Mosca, ma è improbabile che Xi o Trump affrontino un tema così delicato e funzionari statunitensi escludono che il Presidente sollevi la questione.
Le preoccupazioni di Zelensky
Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riferito che Xi ha mostrato "irritazione" durante un recente incontro, quando è emersa l'ipotesi che i colloqui trilaterali potessero riguardare l'Ucraina. "Ha sottolineato esplicitamente che si tratta di un conflitto europeo, nel quale anche gli europei devono essere presenti al tavolo", ha dichiarato Steinmeier all'emittente Ard. Ciò non è bastato a rassicurare Kiev, che teme di essere esclusa dalla discussione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione, paventando che l'incontro possa trasformarsi in una sorta di "ridistribuzione delle sfere d'influenza" come quella di Yalta del 1945, quando il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt, il britannico Winston Churchill e il leader sovietico Iosif Stalin definirono i nuovi confini territoriali del secondo dopoguerra, mostrando scarsa considerazione per gli altri Paesi.
Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha dichiarato che un incontro tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia "non farebbe altro che incoraggiare Putin a portare avanti la guerra". La disponibilità di Trump a incontrare Putin rappresenta, ciononostante, il suo più recente tentativo di porre fine all'isolamento internazionale della Russia, scaturito proprio dall'invasione. Le nazioni dell'Aper rappresentano poco più della metà del commercio globale, ma le rivalità geopolitiche e la guerra commerciale scatenata da Trump fanno si' che l'agenda del vertice di questa settimana sia piuttosto limitata nelle sue ambizioni.
I 21 membri dell'organizzazione, tutti affacciati sul bacino del Pacifico e riuniti a Shenzhen, includono Stati Uniti e Cina, oltre a Giappone, Russia, Canada, Messico, Australia e Indonesia. Tuttavia, "avere la Cina come paese ospitante in un'istituzione che comprende Stati Uniti e Russia non si è rivelata una formula vincente", dice Deborah Elms, responsabile delle politiche commerciali della Hinrich Foundation di Singapore "Tutti e tre sono in contrasto tra loro e le rivalità geopolitiche, che coinvolgono molti dei membri, hanno reso la cooperazione - anche su temi relativamente neutri - più difficile che mai".
Personalità di rilievo, tra cui il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, hanno disertato la riunione dei ministri delle finanze dell'Apec a Hong Kong in ottobre, privando gli altri membri dell'opportunità di entrare in contatto con un funzionario chiave degli Stati Uniti, ha osservato Elms. La Cina, inoltre, ha apportato "modifiche controproducenti" alle procedure dell'Apec, come lo spostamento di alcuni incontri in modalità online e la conferma degli orari di eventi cruciali solo a ridosso del loro svolgimento.
Allo stesso tempo, non vi è alcun segnale di un'inversione di rotta nell'offensiva tariffaria di Trump, nemmeno dopo che i Democratici hanno ottenuto il controllo di entrambe le camere del Congresso nelle elezioni di metà mandato. A febbraio, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato una serie di dazi doganali imposti da Trump e da allora Washington ha giustificato l'introduzione di nuove tariffe - che arrivano fino al 12,5% - nei confronti di 60 economie, inclusi alcuni membri dell'Apec in Asia e America Latina, adducendo come motivazione un impegno insufficiente nel contrastare il lavoro forzato.
Restano in vigore dazi specifici per alcuni settori, tra cui acciaio, automobili e legname.
Questo ha fornito un ulteriore impulso ad altri Paesi affinché approfondiscano le relazioni commerciali, prescindendo dalla più grande economia mondiale. Sabato, il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che Ottawa ha concluso i negoziati per un accordo di libero scambio con le Filippine e che è in fase di elaborazione un'intesa più ampia con l'intera Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che conta 11 Stati membri. Tali accordi rientrano "in una strategia volta a sviluppare una fitta rete di partner affidabili, al fine di creare maggiori opportunita' e ridurre la nostra relativa dipendenza dagli Stati Uniti", ha affermato Carney.
Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso un concetto analogo ieri durante l'incontro a Manila: "Il Brasile ha imparato una lezione straordinaria dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di imporre dazi ad altri Paesi", ha detto, "Invece di piangere o implorare il governo statunitense di avere pietà di noi, abbiamo deciso di cercare altri partner con cui commerciare, sia in vendita che in acquisto". La conseguenza diretta è stata che gli scambi commerciali con Indonesia e Vietnam sono aumentati rispettivamente del 15% e del 13%.
Nel frattempo, il Partenariato Economico Globale Regionale (Rcep) - un accordo di libero scambio che comprende la Cina, le nazioni del Sud-est asiatico e altri partner regionali come Giappone, Australia e Corea del Sud - ha fissato obiettivi a lungo termine per la riduzione dei dazi.