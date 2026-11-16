William e Kate in India: sfida a cricket con Tendulkar

AGI - William e Kate in India hanno cominciato dalla strada. Per la prima uscita pubblica a Mumbai il principe e la principessa di Galles hanno lasciato da parte saloni e tappeti rossi e si sono presentati a Ballard Estate, nel sud della città, a due passi dal porto. Ad aspettarli c'erano una tazza di chai all'ombra di un grande banyan, un gruppo di scolari e Sachin Tendulkar, il battitore con più punti nella storia del cricket internazionale.
La visita durerà tre giorni ed è la prima missione ufficiale all'estero che la coppia affronta insieme da quattro anni. Il dato pesa soprattutto per Catherine. Le cure contro il cancro hanno limitato a lungo i suoi viaggi fuori dal Regno Unito, e l'ultima cerimonia dell'Earthshot Prize a cui aveva partecipato risale a Boston, nel dicembre 2022. Questa settimana sarà invece accanto al marito in buona parte degli impegni.
L'agenda legata all'Earthshot Prize
Il filo che lega quasi tutta l'agenda è proprio l'Earthshot Prize, il premio ambientale fondato da William nel 2020 che ogni anno assegna cinque riconoscimenti da un milione di sterline alle soluzioni più promettenti contro la crisi climatica. Per la prima volta la serata di premiazione si svolge in India. È in programma martedì 17 novembre a Mumbai e la condurrà Karan Johar, tra i registi più noti del Paese e volto di The Traitors India. In gara ci sono idee molto diverse fra loro, da un progetto che punta a moltiplicare i risciò elettrici sulle strade indiane a un sistema capace di individuare gli incendi boschivi più in fretta della NASA.
A spiegare il senso della presenza della principessa è stato un portavoce della famiglia reale. Catherine "è estremamente orgogliosa di ciò che il principe ha realizzato con Earthshot" e, dopo aver visto il progetto "trasformarsi in qualcosa di veramente straordinario", è "entusiasta di poter constatare di persona i progressi compiuti".
La partita di gully cricket con Tendulkar
Tendulkar è nato e cresciuto a Mumbai e da tempo sostiene l'iniziativa ambientale del principe. Ai suoi ospiti ha proposto una partita di gully cricket, la versione da strada del gioco che in India si pratica nei vicoli e nei cortili, con regole adattate allo spazio che c'è. William e Kate hanno preso la mazza entrambi, in qualche scambio anche uno contro l'altro, dentro un perimetro chiuso da un cordone di sicurezza. I ragazzi delle scuole coinvolti hanno scoperto chi sarebbero stati i loro compagni di gioco solo pochi minuti prima dell'arrivo.
"Apprezzo moltissimo che la famiglia reale abbia abbracciato una causa così nobile", ha detto il campione ai giornalisti, allargando il discorso a un impegno che a suo giudizio riguarda il mondo intero: cambiare in meglio il pianeta per lasciarlo alle generazioni future.
Per i tre non è la prima volta. Il 10 aprile 2016, nel giorno d'esordio del tour in India e Bhutan, gli allora duca e duchessa di Cambridge avevano già battuto contro i lanci di Tendulkar sul prato dell'Oval Maidan, durante un evento a sostegno di associazioni per l'infanzia. Dieci anni dopo la scena si ripete, con titoli diversi e, di nuovo, un appuntamento con il primo ministro in calendario.
William e Kate incontrano Modi
Il faccia a faccia con Narendra Modi non era previsto nel programma iniziale. È stato inserito all'ultimo momento, dopo che il primo ministro ha confermato che sarebbe rientrato in tempo da un viaggio nelle Filippine. L'ultima volta che la coppia lo aveva incontrato era stato proprio durante la visita del 2016.
A Kensington Palace leggono l'appuntamento come un altro passo nella crescita internazionale dell'erede al trono. "Lo abbiamo visto sostenere sempre più le relazioni diplomatiche del Regno Unito attraverso i suoi impegni all'estero", ha spiegato un portavoce, "e questo incontro offrirà l'opportunità di rafforzare tali legami ai massimi livelli".
Atterrato a Mumbai lunedì mattina, William aveva già spiegato sui social perché proprio l'India: il Paese, ha scritto, "ha dato un contributo straordinario all'Earthshot negli ultimi sei anni" ed è quello che ha espresso più finalisti e vincitori del premio.
Nei prossimi giorni gli impegni in città toccheranno l'ambiente, il sostegno alle giovani famiglie, tema vicino al lavoro che Catherine porta avanti da anni sulla prima infanzia, e Bollywood, l'industria cinematografica che di Mumbai è il simbolo più conosciuto. Il momento più atteso resta però la notte di martedì, quando si sapranno i nomi dei cinque progetti che si divideranno i cinque milioni di sterline in palio.