Colloquio tra Putin, Xi e Trump il 19 novembre a Shenzhen

AGI - Putin, Xi e Trump a colloquio in Cina. Vertice trilaterale il 19 novembre nella città di Shenzhen, nel sud del paese asiatico. Pechino ha confermato che il presidente cinese e i suoi omologhi statunitense e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, terranno il loro primo vertice "Il 19 novembre". Il presidente cinese Xi Jinping terrà un incontro tra i capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti, insieme al presidente russo Vladimir Putin e al presidente statunitense Donald Trump, a Shenzhen", ha detto il ministero degli Esteri in un breve comunicato, senza fornire ulteriori dettagli.
Incontro tra Putin, Trump e Xi
La nota non ha fornito ulteriori dettagli, né ha specificato quali argomenti verranno discussi durante questo storico incontro nella città del sud della Cina. L'incontro dovrebbe svolgersi a margine del vertice dei leader dell'Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico), previsto per mercoledì e giovedì. Il Cremlino e la Casa Bianca avevano già confermato in precedenza l'incontro a tre.
Nucleare e Iran sul tavolo
Secondo funzionari statunitensi, Trump intende discutere della riduzione degli arsenali nucleari e sollevare la questione dell'Iran; non è previsto, tuttavia, che venga affrontato il tema della guerra condotta dalla Russia in Ucraina. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riferito che, nel corso di un recente colloquio, Xi ha mostrato "irritazione" quando è stato suggerito che i colloqui trilaterali potessero includere il tema dell'Ucraina. "Ha sottolineato esplicitamente che si tratta di un conflitto europeo e che al tavolo dovrebbero sedere anche gli europei", ha affermato Steinmeier all'emittente Ard.
La posizione della Cina sul disarmo nucleare
Per quanto riguarda il disarmo nucleare, la Cina sostiene da tempo che gli Stati Uniti e la Russia debbano innanzitutto ridurre i propri ingenti arsenali nucleari, prima che Pechino accetti di partecipare a discussioni che riguardino il proprio arsenale atomico.