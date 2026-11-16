AGI - "Penso che Putin stia cedendo un po'. Penso che potrebbe essere più duro. Potrebbe essere molto più duro, francamente". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva cosa servirebbe per convincere l'omologo russo a fare un passo indietro sulla guerra in Ucraina. "Penso che stia facendo un passo indietro. Francamente, penso che vorrebbe vederla finire", ha aggiunto Trump riferendosi alla guerra.
Trump rivela: "Potrei incontrare anche Kim durante il viaggio in Cina
"Andremo in Cina, dove incontreremo il presidente Xi - che è stato qui un mese fa. Incontreremo anche il presidente Putin e forse vedremo pure Kim Jong Un. Beh, vedremo. Sarà un'ottima cosa", ha dichiarato il presidente americano, in partenza per l'Asia. "Potremmo incontrare anche Kim Jong Un, quindi sarebbe una buona cosa", ha dichiarato Trump ai giornalisti. "Potrebbe venire, non lo so. Dipende dal presidente Xi", ha aggiunto.
A Shenzhen il presidente americano parteciperà anche a un vertice trilaterale con Xi e Vladimir Putin, il primo tra i leader dei tre Paesi. Trump aveva già affermato in agosto di aspettarsi un incontro con Kim entro la fine dell'anno, nel tentativo di rilanciare il rapporto personale costruito durante il primo mandato. Dopo averlo inizialmente soprannominato "rocket man", il presidente americano aveva incontrato il leader nordcoreano tre volte: a Singapore nel giugno 2018, ad Hanoi nel febbraio 2019 e nella zona demilitarizzata tra le due Coree nel giugno dello stesso anno.
L'idillio con il leader nordcoreano
Trump aveva raccontato che lui e Kim si erano "innamorati" dopo essersi scambiati "bellissime lettere". I vertici, pur di grande impatto mediatico, avevano però prodotto pochi progressi concreti sul dossier nucleare. I due non si sono ancora incontrati durante il secondo mandato del presidente americano. Trump ha inoltre sottolineato l'importanza dell'appuntamento con Xi e Putin. "Abbiamo la possibilità di ottenere molto", ha dichiarato. "Poi a dicembre, come sapete, avremo il G20 a Miami, quindi abbiamo molti incontri molto importanti". Pechino ha indicato che i tre leader discuteranno della "pace mondiale".
Il Cremlino: "Putin deciderà sul G20 dopo gli incontri con Trump e Xi"
Vladimir Putin deciderà se partecipare al vertice del G20 dopo aver valutato i risultati degli incontri con Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen. Lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino per gli affari internazionali, Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. Non è stata ancora presa una decisione sulla partecipazione del presidente russo, ma i preparativi sono attivamente in corso, ha precisato. Mosca si è detta soddisfatta dell'organizzazione della possibile visita, sottolineando che gli Stati Uniti non stanno politicizzando la questione.