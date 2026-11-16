La Russia minaccia l’Europa, 1300 droni ucraini su Mosca

AGI - Mentre la Russia minaccia l’Europa (“useremo la forza se non si trova una soluzione sull’Ucraina”), e preme per ridisegnare una nuova architettura della sicurezza europea, Kiev lancia nella notte uno sciame di oltre 1300 droni verso Mosca colpendo un deposito di carburante ad Azov e altri obiettivi "in 15 regioni" (riferisce il Cremlino).
Poche ore prima della (nuova) offensiva ucraina ben oltre il classico fronte di guerra, Zelensky rivendica: “Abbiamo messo fuori uso il 55 per cento della capacità di raffinazione russa”. L’avvertimento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ("o intesa con l’Europa o procederemo con la forza”) alza il livello di tensione nei negoziati proprio nelle ore in cui gli Stati Uniti intensificano il pressing diplomatico per far sedere anche gli europei al tavolo delle trattative insieme all’Ucraina e alla Russia.
Provocazioni russe che accompagnano gli atti di sabotaggio verso i paesi europei più vicini che sostengono l’Ucraina senza esitazioni. Come è successo in Estonia che dopo un incendio avvenuto nei giorni scorsi in una fabbrica di droni (di cui individua in Mosca il mandante) ha deciso di chiudere i confini con la Russia a partire da dicembre. Una mossa che di fatto sancisce il sigillo degli ultimi valichi terrestri tra l’Unione europea e il paese di Putin.
Mentre gli americani esplorano le risposte (da Kiev e Mosca) alla loro proposta - ovvero l’Ucraina nella Nato in cambio del ritiro dal Donbass - arriva la conferma pure da Pechino del colloquio trilaterale tra Trump, Putin e Xi a margine dell’Apec, giovedì prossimo, a Shenzhen, nel sud della Cina. Secondo funzionari statunitensi, il presidente americano intende discutere di Iran ma non della guerra in Ucraina.
Droni ucraini in Russia verso Mosca
Le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 1.336 droni nel corso della notte, in quello che è stato uno dei più vasti attacchi ucraini contro il territorio russo dall'inizio della guerra. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. I droni hanno colpito obiettivi in quindici regioni della parte europea della Russia — tra cui una raffineria nella regione meridionale di Rostov — oltre che nella penisola di Crimea, annessa alla Russia.
Kiev colpisce un ponte in Crimea
L'Ucraina ha colpito il ponte di Crimea, che collega il territorio di Krasnodar con la Crimea occupata dalla Russia. Lo riporta RBC-Ucraina, citando il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov. "Il nemico ha attaccato il ponte di Crimea", ha detto Aksyonov, annunciando che il traffico sarà limitato fino a mezzogiorno e che i treni non transiteranno. Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'abbattimento di droni ucraini, anche nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.
In fiamme una raffineria ad Azov
Un deposito di carburante ad Azov, in Russia, presumibilmente in fiamme dopo attacchi con droni ucraini. Lo riferisce The Kyiv Independent, secondo cui canali di monitoraggio ucraini hanno riferito che un deposito di petrolio ad Azov, nell'Oblast di Rostov in Russia, a circa 142 km dal confine ucraino, era in fiamme intorno alle 4 del mattino ora locale. Oltre 600 i droni che sono stati lanciati dalle ore 17 del 15 novembre e le ore 8 del 16 novembre nella regione di Mosca.