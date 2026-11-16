Principe Harry ai veterani in Ucraina: 'Vincerete la guerra'

AGI - Il principe Harry ha effettuato una visita a sorpresa in Ucraina lo scorso fine settimana, incontrando veterani feriti e medici specializzati in lesioni di guerra, ai quali ha detto: "Vincerete la guerra". Alla sua quarta visita in Ucraina dall'invasione russa del 2022, ha assicurato ai soldati feriti che "il mondo continuerà a sostenere" Kiev e ha espresso la speranza che la lunga guerra possa finire.
Ha partecipato a diversi eventi sabato e domenica nella città occidentale di Leopoli, con la visita tenuta segreta per motivi di sicurezza.
Alla clinica Superhumans: "Vincerete la guerra"
Il principe britannico è intervenuto a una conferenza per medici organizzata da Superhumans, una clinica della città specializzata nella riabilitazione dei soldati feriti. "Vincerete la guerra e poi sarete pronti per il successo", ha detto ai presenti, tra cui il ministro della Salute Viktor Liashko.
Gli atleti ucraini verso gli Invictus Games di Birmingham
Il principe, ex ufficiale dell'esercito britannico e fondatore degli Invictus Games, ha anche incontrato gli atleti che sperano di rappresentare l'Ucraina ai giochi del prossimo anno nella città britannica di Birmingham. Il suo viaggio si è svolto mentre la Russia bombardava l'Ucraina in vista dell'inverno. Harry, 42 anni, indossava un abbigliamento casual con un piumino scuro con cappuccio e stivali da deserto marroni mentre partecipava a una serie di eventi. In una palestra scolastica, ha osservato giocatori di rugby in carrozzina sfrecciare sul campo, in lizza per un posto nella squadra ucraina ai prossimi Invictus Games, una competizione sportiva internazionale per veterani e militari in servizio, fondata dal principe. L'Ucraina prevede di inviare la sua squadra più numerosa di sempre, 60 atleti, ai giochi del prossimo anno.
Principe Harry: "Investire sui veterani anche dopo la divisa"
La guerra tra Russia e Ucraina ha causato centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati e ha lasciato un gran numero di ucraini con disabilità e amputazioni. Il Paese conta circa 1,4 milioni di veterani di guerra, oltre il 10% dei quali con disabilità. Domenica il principe ha definito i veterani "modelli di riferimento" per la società e ha auspicato che il sostegno occidentale all'esercito di Kiev venga esteso anche ai veterani. "Abbiamo investito su di loro prima che indossassero la divisa, dobbiamo continuare a investire su di loro anche dopo che se la saranno tolta", ha detto.