Lugano Global Forum, in Svizzera dibattito sul futuro del mondo

AGI - Mentre l’America non ha ancora finito di fare i conti con l’impatto dello ‘scossone’ di midterm e la guerra in Ucraina continua minacciando anche il Vecchio Continente, la Svizzera, storico bastione internazionale di neutralità, ospita la seconda edizione del Lugano Global Forum.
Un evento sostenuto dal governo svizzero, con il patrocinio della città del Canton Ticino che, dopo il fortunato debutto dello scorso anno, da oggi punta a confermarsi come nuova piattaforma di riflessione e dialogo di richiamo internazionale.
Oltre 250 ospiti al LAC di Lugano
Al LAC Lugano Arte e Cultura, il primo centro culturale multidisciplinare della Svizzera italiana, sono attesi oltre 250 ospiti, tra politici di diversi Paesi, esponenti di istituzioni ed esperti del mondo accademico, finanziario ed imprenditoriale, per un confronto a tutto campo sulle grandi sfide che stanno ridisegnando il futuro dell’Europa e del mondo.
Un confronto quanto mai urgente in un momento in cui, una dopo l’altra, stanno saltando tutte le certezze (e le sicurezze) di sempre. Nell’Occidente, vittima di un’offensiva ibrida e bersaglio di cyberattacchi. E nella Nato, ancora in mano a un presidente Usa imprevedibile e forse più propenso a scendere a patti con autocrati come Putin e Xi Jinping, che con Bruxelles.
Geopolitica, economia e intelligenza artificiale
A pochi giorni dal vertice Apec di Shenzhen, con i leader di Stati Uniti, Cina e Russia al tavolo (senza l’Europa) per discutere i dossier cruciali del mondo, c’è evidentemente molto altro in ballo, assicurano gli organizzatori del Lugano Global Forum: dal nuovo ordine per il Medio Oriente con la guerra di Trump all’Iran, alla possibile ridefinizione degli equilibri nell’Asia e nel Pacifico; dall’urgenza di superare la politica statunitense dei dazi, all’impatto della rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale sui mercati e sull’economia globale.
“Quest’anno il Forum giunge in un momento incredibilmente significativo”, evidenzia Alan Friedman, direttore esecutivo dell’iniziativa. “Dopo la riflessione sul nuovo disordine mondiale sviluppata nella prima edizione, ci concentreremo su A World in Upheaval, ovvero un mondo in pieno sconvolgimento”.
Tema che si articolerà attorno a tre pilastri tematici: la geopolitica, la geoeconomia e l’intelligenza artificiale, “perché”, sottolinea lo scrittore e giornalista americano, “sono queste le tre grandi sfide che si profilano”.
Un luogo di confronto indipendente
Fedele alla sua vocazione originaria, anche quest’anno il Global Forum di Lugano vuole essere un evento di qualità degli interventi e degli stimoli, prima ancora che di quantità. «Di “passerelle” internazionali ce ne sono già tante, ma noi vogliamo restare un luogo di confronto franco e indipendente, dove comprendere le forze che stanno cambiando il mondo», rivendicano gli organizzatori.
Sui temi in agenda, infatti, saranno le visioni provenienti da varie parti del mondo a confrontarsi ed è questo, viene sottolineato, uno dei “plus” di un’iniziativa che non a caso si svolge in un Paese che è già di per sé un osservatorio privilegiato.
Da Gentiloni a Di Maio: i protagonisti della prima giornata
Oggi, dopo un focus sul ruolo della Svizzera in un mondo sempre più frammentato, animato tra gli altri da Sergio Ermotti, Ad di UBS, ed Hélène Budliger Artieda, segretaria di Stato svizzera per l'Economia e direttrice della SECO, è l’ex premier e commissario Ue Paolo Gentiloni ad accendere i riflettori sul futuro dell'Europa tra protezionismo americano, concorrenza cinese, guerre e nuove fragilità economiche.
L’Europa resterà al centro delle riflessioni, sempre lunedì, nell’ambito di un panel con Carlo Altomonte, professore della Bocconi ed economista, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria, e Bernardino Regazzoni, diplomatico svizzero.
Sarà l’ex titolare della Farnesina Luigi Di Maio, oggi rappresentante speciale Ue per la Regione del Golfo, a fornire una panoramica sul Medio Oriente. Riflessione che coinvolgerà in un altro panel anche l’ambasciatore Giampiero Massolo, vicepresidente di Mundys, la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino e l’ex direttore del Financial Times Lionel Barber.
Cybersecurity e IA al centro della seconda giornata
Martedì spazio alle sfide della cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale con l’intervento in tema di sovranità digitale europea, tra libertà di espressione e rischi derivanti dalle Big Tech americane, di Thierry Breton, ex commissario Ue e protagonista della regolamentazione delle grandi piattaforme tecnologiche.
Per un’analisi del declino tecnologico europeo alla luce delle sfide dell’IA e degli hyperscaler bisognerà attendere invece il discorso di Franco Bernabè, ex Ad di Telecom Italia e attuale presidente dell’Università di Trento.
Al senatore e leader di Azione Carlo Calenda sarà invece affidata una delle riflessioni conclusive della due giorni di Lugano. Con un discorso sulla difesa della democrazia liberale in un mondo dominato dalla competizione tra grandi potenze, Calenda cercherà di tracciare gli scenari per un’Europa tuttora sospesa tra il rischio di una definitiva marginalizzazione e la sfida di un’ulteriore integrazione.