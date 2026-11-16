Piani segreti in cambio di foto osé, guai per ufficiale indiano
Piani segreti in cambio di foto osé, nei guai un comandante della Marina indiana
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Piani segreti in cambio di foto osé, nei guai un comandante della Marina indiana

E' accusato di aver condiviso documenti riservati con una presunta spia pakistana tramite WhatsApp
Manorath Singh Sabharwal
Marina Indiana - Manorath Singh Sabharwal
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AGI - Un comandante della Marina militare indiana è sotto accusa per aver inviato piani di guerra segreti a una spia pakistana in cambio di sue foto nuda. Lo riporta il Times of India.

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Secondo la Sezione Speciale della Polizia di Nuova Delhi, Manorath Singh Sabharwal, questo il nome dell'alto ufficiale, sarebbe stato in contatto con la presunta agente tramite WhatsApp dal 12 gennaio al 1° aprile 2026, quando fu trovato in possesso di uno smartphone non autorizzato nel suo ufficio.

Lo scambio di informazioni riservate via WhatsApp

Il comandante, si legge nell'atto d'accusa, inviava al suo contatto una pagina di un "piano di guerra segreto" in cambio di ogni "foto di nudo" ricevuta dalla donna, che operava dal Pakistan con una scheda Sim indiana emessa nel Gujarat.

I due, secondo quanto appreso dalla polizia attraverso un'indagine sui dati di WhatsApp, si erano scambiati 3.008 messaggi di testo, 65 immagini, 65 reazioni, 42 chiamate vocali, 4 videochiamate e 6 URL, ha riferito la polizia.

Le informazioni militari trasmesse

Sabharwal, arrestato lo scorso 30 maggio, avrebbe trasmesso informazioni sulla consistenza e la struttura di un'unità segreta di droni, sulle sue capacità operative, sulle posizioni designate per il dispiegamento durante eventuali ostilità e sui movimenti degli aerei da combattimento.

L'uomo avrebbe inoltre rivelato dettagli sui test dei droni, sulla resistenza del sistema d'arma e sui suoi meccanismi di puntamento, nonché sul dispiegamento di aerei da combattimento a Leh e su un'esercitazione militare presso il poligono di tiro di Mahajan Field a Suratgarh. Secondo gli inquirenti, l'ufficiale avrebbe inoltre installato spyware sui dispositivi dei suoi cinque subordinati.

Le tensioni tra India e Pakistan

India e Pakistan, due potenze nucleari, dopo la dissoluzione dell'Impero britannico si sono scontrate in numerosi conflitti, spesso per la contesa territoriale sul Kashmir. Di recente la tensione tra i due Paesi è tornata alle stelle a causa del progetto indiano di costruire un caccia stealth.

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