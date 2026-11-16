GTA 6 esce giovedì dopo 13 anni: preordini oltre un miliardo

AGI - L'attesa durata 13 anni per "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) giunge al termine giovedì con l'uscita di un titolo che ha generato un'aspettativa immensa e infranto i record di preordini. Si tratta del sesto capitolo di un franchise nato nel 1997, che ha venduto oltre 470 milioni di copie, di cui circa 230 milioni relative al quinto capitolo. Oltre al gioco in sé, questa nuova uscita vanta una colonna sonora ricca di star, con brani di artisti del calibro di Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cardi B e Keith Richards.
Miami invasa dal rosa neon e l'omaggio a Scarface
I luoghi simbolo di Miami si stanno tingendo dei colori della suo alter ego, "Vice City", in vista del lancio. La città che ha ispirato la saga è letteralmente invasa da pubblicità dedicate al gioco. Le autorità della contea di Miami-Dade hanno siglato un accordo da 3,9 milioni di dollari con Rockstar Games, lo sviluppatore di GTA, per inserire spazi pubblicitari in luoghi simbolo, come lo stadio della squadra di basket dei Miami Heat e l'aeroporto cittadino.
La scritta "Vice City", in un acceso color rosa neon, appare ovunque: sui container a Miami Beach, sui grandi murales lungo i viali del centro, sui ring da pugilato e persino sulle tazze da caffè. La campagna promozionale richiama il film del 1983 "Scarface", anch'esso ambientato a Miami. A Miami Beach, nei pressi del luogo in cui è stata girata una violenta sequenza del film, è stata collocata un'auto d'epoca color rosa neon accompagnata dallo slogan "Welcome to Vice City" (Benvenuti a Vice City); accanto, un manichino che ricorda il protagonista della pellicola, Tony Montana, offre a turisti e fan l'occasione perfetta per una foto. Tutto ciò non fa che alimentare l'attesa febbrile dei fan locali del videogioco.
Preordini oltre il miliardo di dollari
La posta in gioco è alta per Rockstar Games. Il capitolo precedente, GTA V, uscito nel 2013, ha venduto 230 milioni di copie, diventando il secondo videogioco più venduto di sempre. Sebbene Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar Games, non abbia ancora reso noti i dati di vendita specifici per questo nuovo titolo, l'amministratore delegato Strauss Zelnick ha affermato che i preordini stanno raggiungendo "livelli senza precedenti". Secondo le stime della società di ricerche di mercato Sensor Tower, il valore dei preordini avrebbe già superato il miliardo di dollari.
Sui social circolano video di persone che si preparano al lancio. C'è chi pulisce la propria PlayStation 5 e la porta con sé dal barbiere, e chi si veste elegante, come se dovesse andare a un appuntamento. Per gli appassionati del posto, è l'occasione di esplorare una versione digitale della città. Le spiagge, i grattacieli, i canali e i quartieri di Vice City sono facilmente riconoscibili per chiunque risieda nel sud della Florida.
Le polemiche dello sceriffo sui contenuti del gioco
Il sostegno della contea di Miami-Dade alla campagna promozionale di GTA non è stato privo di polemiche. Lo sceriffo della contea, Rosie Cordero-Stutz, ha sollevato obiezioni sottolineando che il gioco è incentrato su "attività criminali", un'accusa già mossa in passato.