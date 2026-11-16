Depardieu chiede scusa alle vittime: rinuncia all'appello

AGI - Gerard Depardieu ha presentato "scuse profonde e sincere" a coloro che "potrebbero averne sofferto" dei suoi comportamenti che hanno portato in primo grado a una condanna a 18 mesi per violenza sessuale. L'attore francese ha rinunciato al ricorso in appello per gli abusi su due donne durante le riprese del film "Les volets verts" nel 2021 e in una lettera ha reso noto di accettare l'esito del processo. Una decisione che rende definitiva la condanna a 18 mesi di reclusione con la condizionale, inflitta nel maggio 2025.
La lettera "J'entends"
"La giustizia si è pronunciata. Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna", scrive l'attore in un comunicato intitolato "J'entends" ("Prendo atto"), in cui porge "scuse profonde e sincere" a coloro che "potrebbero averne sofferto". "Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità", prosegue, riconoscendo che le sue parole e "alcuni suoi gesti" non sono stati "privi di conseguenze".
La sentenza includeva anche una pena accessoria per "vittimizzazione secondaria", dovuta alla virulenza della linea difensiva adottata dall'imputato durante l'udienza. Pluripremiato per film come 'L'ultimo metro' e 'Cyrano de Bergerac', l'attore è stato per decenni considerato un gigante del cinema francese, noto in tutto il mondo, prima di essere travolto dalle conseguenze dei suoi eccessi verbali e dalle accuse di violenza sessuale.
Gli altri fronti aperti
Depardieu aveva già rinunciato, in aprile, all'azione legale intentata contro France Televisions: l'attore contestava il montaggio di una puntata del programma 'Complément d'Enquête', trasmessa alla fine del 2023, in cui si lasciava andare a ripetuti commenti degradanti verso le donne.
La rinuncia giunge in un contesto giudiziario particolarmente critico per l'ex mostro sacro del cinema francese, il quale ha presentato ricorso contro il rinvio a giudizio davanti alla corte criminale per stupri e aggressioni sessuali ai danni dell'attrice Charlotte Arnould. L'attore, che respinge tali accuse sin dal suo rinvio a giudizio nel 2020, conoscerà l'esito della vicenda il 26 novembre.
È stato inoltre chiamato in causa da Mediapart e Le Media per molestie sessuali avvenute durante le riprese del film 'Turf' (2013) ai danni di una comparsa; nelle immagini diffuse dai media, si vede la donna tentare invano di respingerlo nel corso di una ripresa.
Al momento della condanna in primo grado a 18 mesi di reclusione con la condizionale per aggressioni sessuali, il presidente del tribunale aveva criticato l'accanimento eccessivo della difesa nei confronti delle due parti civili: Amelie, una scenografa, e Sarah (nome di fantasia), aiuto regista, entrambe membri della troupe del film di Jean Becker. I giudici avevano sottolineato la coerenza e la credibilità dei racconti delle due denuncianti, in netto contrasto con le dichiarazioni dell'attore, che sono variate sensibilmente tra il fermo di polizia e l'udienza in tribunale.