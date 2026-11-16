Caos aerei negli Usa, accuse 'incrociate' a Musk e Biden

AGI – Il caos avvenuto nel venerdì nero del traffico aereo Usa, il blocco a livello nazionale che ha lasciato a terra centinaia di migliaia di viaggiatori in tutto il paese a seguito di un problema al router che ha interrotto le comunicazioni del controllo del traffico aereo, segue due anni di drastici tagli al personale della Federal Aviation Administration. È quanto fa notare l'Associated Press, che sottolinea come ben 400 addetti furono licenziati durante il breve mandato di Elon Musk a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (Doge).
Tra i funzionari rimossi, osserva Ap, ci furono 26 assistenti alla sicurezza aerea, ognuno dei quali sosteneva dieci ispettori, numerosi manutentori e 18 strutture per il controllo del traffico aereo. I sindacati avevano avvertito che i tagli avrebbero aumentato il carico di lavoro per gli addetti superstiti, con conseguenze negative sulla manutenzione dei radar, la navigazione dei voli e i controlli di sicurezza.
Trump dà la colpa all'amministrazione Biden
L’analisi arriva in seguito alla dichiarazione di Donald Trump che dà la colpa all'amministrazione Biden. "Se il Congresso approvasse i fondi, di cui c'è un disperato bisogno, per il controllo del traffico aereo, potremmo realizzare il sistema in modo rapido ed efficiente - scrive su Truth - sarebbe il MIGLIOR SISTEMA al mondo. Gran parte dell'attuale sistema di controllo del traffico aereo ha 50 anni: è RIDICOLO! Abbiamo già avviato i lavori, ma l'intervento dovrebbe essere completato in un'unica soluzione, non a piccoli passi frammentati. Il Congresso deve dare la sua approvazione. L'amministrazione Biden ha fatto regredire il progetto di anni!".
Duffy accusa le precedenti amministrazioni
Donald Trump detta la linea e la sua amministrazione lo segue. Così il Segretario ai Trasporti Sean Duffy si rifiuta di chiedere scusa per il blocco del traffico aereo nazionale di venerdì. In un'intervista a NbcNews il segretario ha incolpato i suoi predecessori e le precedenti amministrazioni presidenziali che, a suo dire, non avevano fatto abbastanza per modernizzare il sistema di controllo del traffico aereo del paese. "È successo durante il mio mandato, ma dobbiamo essere chiari: sto procedendo a una velocità incredibile, mai vista prima alla FAA negli ultimi decenni, e sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo e dell'attenzione che stiamo portando a questo problema".
"Ma non posso scusarmi per quello che ci è stato affidato, e non posso incolpare né i Repubblicani né i Democratici, perché la responsabilità è di tutti loro". Il segretario ha inoltre attribuito la colpa a "30 anni di mancanza di investimenti" da parte dei precedenti leader del paese. "Non so perché non l'abbiano fatto, ma mi hanno dato un sistema che deve essere sistemato, e il presidente Trump ed io lo sistemeremo".
Il ritorno alla normalità nei cieli Usa
Intanto torna lentamente la normalità nei cieli Usa. Nell’intervista su NBC News, il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha affermato di prevedere che aeroporti e compagnie aeree riprendano le normali attività entro le prime ore di oggi. "Ci vuole del tempo perché le compagnie aeree riorganizzino tutti i loro equipaggi e i loro velivoli - ha detto Duffy - penso che lunedì si tornerà alla normalità".