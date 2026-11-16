AGI - Da oggi sarà vietato circolare e parcheggiare i monopattini in 19 zone di Bruxelles nell'ambito delle misure volte a contrastare il narcotraffico. Lo rende noto, tra gli altri, la piattaforma di noleggio Bolt in una comunicazione ai propri utenti.
Il provvedimento annunciato da Bolt
"A partire da lunedì 16 novembre, sarà vietato circolare e parcheggiare monopattini elettrici, sia privati che condivisi, in 19 zone di Bruxelles, comprese le aree intorno alle stazioni Midi e Nord, Clemenceau, Peterbos, Yser ed Étangs Noirs - scrive Bolt agli utenti - Non si tratta di una nostra decisione, ma di una misura adottata dalla Regione nell'ambito delle azioni di contrasto al narcotraffico. Ci dispiace che ciò comporti dei cambiamenti nelle modalità di spostamento di alcuni di voi".
Le aree interessate dal divieto
Le restrizioni riguarderanno diverse zone considerate sensibili della capitale belga, tra cui le aree attorno alle stazioni Midi e Nord, oltre ai quartieri Clemenceau, Peterbos, Yser ed Étangs Noirs.
La misura si inserisce nelle iniziative adottate dalle autorità regionali per rafforzare il contrasto alle attività legate al traffico di droga e avrà effetti sia sui monopattini privati sia su quelli condivisi.