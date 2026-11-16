AGI - Numerosi clienti di alcune grandi banche americane stanno registrando problemi ad accedere ai servizi online. Lo riportano i media Usa. Tra gli istituti coinvolti figurano Wells Fargo, JPMorgan Chase e Bank of America.
Al momento non è stata identificata una causa comune per i disservizi, che hanno coinvolto anche i servizi per il trasferimento di denaro Capital One e Zelle, né si hanno indicazioni su un possibile attacco informatico.
Migliaia di segnalazioni degli utenti
Il sito Downdetector ha segnalato migliaia di clienti che non sono riusciti ad accedere alle loro applicazioni bancarie. JPMorgan Chase ha risposto alle segnalazioni dei clienti su X che la banca era "al lavoro per risolvere un problema con l'online banking". Wells Fargo e Bank of America, al momento, non hanno ancora ammesso un blocco esteso dei servizi digitali. il picco delle segnalazioni è stato raggiunto intorno alle 14 (ora standard orientale, le 20 in Italia), per poi diminuire gradualmente.
La spiegazione di JPMorgan Chase
"A causa di un problema tecnico, alcune transazioni stanno richiedendo più tempo del previsto per essere completate ma i clienti hanno ancora accesso ai loro conti e fondi", ha spiegato al New York Post un portavoce di JPMorgan Chase, "stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile". In una nota pubblicata sulla piattaforma X, JPMorgan Chase ha dichiarato di aver riscontrato "un problema temporaneo legato a un bug software nei sistemi hardware interni", aggiungendo che "non vi è alcuna prova che si tratti di un evento di natura informatica".
Coinvolti anche altri operatori
I media locali nel frattempo stanno segnalando problemi ad altri operatori, come la U.S. Bank e la Truist. Non risulta ancora che il problema sia legato a un singolo sistema di pagamenti o infrastruttura cloud.
L'episodio arriva tre giorni dopo il guasto alle infrastrutture di traffico aereo che ha paralizzato gli aeroporti statunitensi.