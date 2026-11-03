Midterm, Trump esulta per la vittoria repubblicana a Guam

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, esulta per la vittoria repubblicana annunciata a Guam, territorio statunitense del Pacifico tradizionalmente considerato favorevole ai democratici, e auspica che il risultato sia di buon auspicio per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
"Guam, che è sempre stata considerata fortemente democratica, ha appena visto una vittoria repubblicana annunciata in anticipo per la carica più importante, quella di governatore. Congratulazioni a Tony Ada!", ha scritto il presidente americano su Truth Social. "Inoltre, i repubblicani hanno la maggioranza al Senato locale. Wow, speriamo che sia un'indicazione di quello che verrà!", ha aggiunto Trump.
Dove si trova Guam e perché è un territorio americano
Guam è un'isola dell'oceano Pacifico occidentale, nell'arcipelago delle Marianne, a circa 2.500 chilometri a est delle Filippine. Passata sotto il controllo degli Stati Uniti nel 1898, dopo la guerra ispano-americana, è oggi un territorio americano non incorporato, con una popolazione di circa 154mila abitanti secondo il censimento del 2020. Dal 1950, con l'approvazione del Guam Organic Act, i suoi abitanti hanno la cittadinanza statunitense e l'isola dispone di un proprio governo locale.
Perché Guam vota prima alle midterm
L'isola è spesso tra i primi territori americani a votare e a comunicare i risultati, grazie al fuso orario che la colloca molte ore avanti rispetto agli Stati Uniti continentali. Il voto di Guam non contribuisce direttamente a determinare gli equilibri del Congresso federale, ma viene seguito come possibile indicatore dell'orientamento politico degli elettori. La vittoria annunciata di Tony Ada, se confermata, segnerebbe il ritorno dei repubblicani alla guida del territorio dopo otto anni di amministrazione democratica.