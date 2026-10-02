Christa Pike sopravvissuta alla pena di morte, che succede ora?

AGI - Christa Pike è sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale nel Tennessee, avvenuto mercoledì, ma il suo futuro medico e legale rimane decisamente incerto. Pike è intubata, attaccata a un respiratore e rimane priva di sensi in un ospedale della zona di Nashville, hanno dichiarato oggi i suoi avvocati in un documento depositato in tribunale.
Secondo quanto riferito ieri dai suoi avvocati, Pike sta ricevendo cure salvavita dopo aver ricevuto due iniezioni di pentobarbital, che teoricamente dovevano essere letali. Gli avvocati si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.
Usa: condannata a morte sopravvive a due iniezioni
La condanna per l'omicidio di Colleen Slemmer
Pike, condannata a morte per l’omicidio di Colleen Slemmer, diciannovenne, avvenuto nel 1995, sarebbe dovuta diventare la prima donna giustiziata nel Tennessee in 200 anni. Ora, il suo procedimento giudiziario è in una fase di stallo.
La revisione chiesta dal governatore Bill Lee
Il governatore Bill Lee, repubblicano, ha annunciato che avrebbe sospeso l’ultima esecuzione prevista per quest’anno nello Stato, in attesa di una revisione indipendente per “determinare cosa sia successo esattamente” nel caso di Pike, secondo quanto riportato dall’Associated Press. La CNN ha contattato l’ufficio del governatore per un commento. “Il governatore ha giustamente richiesto un’indagine”, ha dichiarato in un comunicato l’ufficio del procuratore generale del Tennessee, Jonathan Skrmetti. “Dobbiamo sapere cosa è successo”.
La posizione della famiglia di Colleen Slemmer
L’amministrazione non ha informato la famiglia di Slemmer su cosa potrebbe accadere in futuro a Pike, ha dichiarato alla CNN Robert Bracewell, direttore esecutivo della Justice Coalition. “Sono devastati ed esausti”, ha detto Bracewell oggi. Bracewell, che ha aiutato i genitori di Slemmer a orientarsi nella procedura, ha affermato che la famiglia è “arrabbiata con lo Stato per non essere stato d’aiuto né trasparente riguardo ai prossimi passi”.
La richiesta di commutazione della condanna
Randy Spivey, uno degli avvocati di Pike, ha affermato che la richiesta del governatore di una revisione del protocollo di esecuzione non è sufficiente. Ha chiesto che la condanna a morte di Lee venga commutata, sostenendo che la donna ha subito una punizione “superiore a quella inflitta a qualsiasi altra persona nella storia della pena di morte americana”. Gli avvocati hanno dichiarato di aver avvertito preventivamente il tribunale che i problemi venosi di Pike avrebbero reso difficile l’esecuzione dell’iniezione letale. “Non proviamo alcuna soddisfazione nell’avere ragione, ma le preoccupazioni sollevate dalla signora Pike si sono rivelate fondate: difficoltà di accesso alle vene, vene perforate, pentobarbital degradato, assenza di assistenza medica d’emergenza quando inevitabilmente le cose vanno male, il tutto nell’ambito di un protocollo che rimane avvolto nel segreto”, hanno dichiarato gli avvocati Spivey e Kelly Gleason in un comunicato.
I precedenti delle esecuzioni fallite
Sebbene non sia raro che un’esecuzione vada “storta” - quando qualcosa si discosta dal protocollo ufficiale - è estremamente raro che un’esecuzione fallisca completamente, ha affermato Austin Sarat, professore all’Amherst College e autore di diversi libri sulla pena di morte e l’iniezione letale. “I casi in cui una persona sopravvive a un’esecuzione creano un vero dilemma per il sistema giudiziario. E adesso?” ha affermato.
Sarat ha affermato che esistono dei precedenti legali relativi a detenuti sopravvissuti a un’esecuzione che vengono messi a morte una seconda volta. Ottant’anni fa, il sedicenne Willie Francis sopravvisse a un’esecuzione sulla sedia elettrica in Louisiana a causa di un malfunzionamento. Fece ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sostenendo che una seconda esecuzione avrebbe violato il principio del divieto di doppio giudizio sancito dalla Costituzione e le tutele contro le pene crudeli e inusuali. La Corte respinse il suo appello ed egli morì in una seconda esecuzione sulla sedia elettrica.
Il caso di Romell Broom
Analogamente, in un caso del 2009, il personale dell’Ohio tentò di giustiziare Romell Broom tramite iniezione letale, ma non riuscì a trovare una vena e a inserire una flebo. In seguito, Broom sostenne che un secondo tentativo di esecuzione avrebbe violato il principio del divieto di doppio giudizio e le tutele contro le pene crudeli e inusuali. Nel 2016, la Corte Suprema dell’Ohio si pronunciò contro di lui, affermando che l’inserimento della flebo era solo un “passo preliminare” all’esecuzione, pertanto un secondo tentativo di esecuzione non sarebbe stato considerato una violazione del principio del divieto di doppio giudizio. Secondo il Death Penalty Information Center, Broom è infine morto di Covid-19 nel 2020 mentre si trovava ancora nel braccio della morte.
L'unicità del caso Christa Pike
Tuttavia, il caso di Pike è unico perché i farmaci letali sono effettivamente entrati nel suo organismo, ha affermato Sarat. “Quindi ci troviamo in un territorio senza precedenti con Pike, nel senso che è sopravvissuta all’esecuzione”, ha detto.