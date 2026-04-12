Elezioni in Ungheria, il duello Orbán-Magyar

AGI - L'Ungheria vota e tutta l'Unione europea trattiene il respiro. Il duello di domani tra il premier uscente Viktor Orbán e lo sfidante conservatore Péter Magyar, accreditato per la vittoria, potrebbe cambiare gli equilibri non solo a Budapest, ma in tutto il continente. Con riflessi sulla linea dei 27 nei rapporti con l'Ucraina, Israele, la Nato e gli Stati Uniti. E sulla natura e la stessa tenuta del patto che dal 1957 lega gli Stati membri e che si sta pian piano sgretolando.
La sfida è anche tra due generazioni di conservatori: il 62enne Orbán e il 45enne Magyar di cui il premier era stato mentore. Gli ultimi sondaggi danno il partito del Rispetto e della Libertà del giovane Magyar intorno al 50% tra gli elettori che hanno già deciso cosa votare, contro il 34-37% che appoggia il Fidesz di Orbán al potere da 16 anni. Gli aventi diritto tra i 9,5 milioni di ungheresi dovranno scegliere i 199 deputati del parlamento con un sistema misto: 106 in collegi uninominali e 93 con il proporzionale, con una soglia di sbarramento del 5%.
L'endorsement di Donald Trump e la visita di JD Vance
Che le elezioni abbiano un peso ben maggiore di quanto le dimensioni del paese giustificherebbero lo dimostra la mobilitazione degli ultraconservatori di tutto il mondo. A cominciare dal presidente americano Donald Trump che per la terza volta almeno la notte scorsa è tornato a dare il suo endorsement a Orbán. "Andate a votare per Viktor Orbán. È un vero amico, un combattente e un vincitore, e ha il mio completo e totale sostegno per la rielezione", ha scritto su Truth, "non deluderà mai il grande popolo ungherese". L'interesse di Washington per la sorte di Orbán ha fatto muovere anche il vicepresidente JD Vance, nei giorni scorsi in visita a Budapest. In un comizio accanto a Orbán, Vance ha glissato sull'irritualità della sua presenza e ha invece accusato l'Unione europea di interferenze nella politica ungherese.
Accuse di ingerenze e la retorica del nemico esterno
Bruxelles si è sentita in dovere di respingere le accuse, pur parlando dei rischi di manipolazioni degli algoritmi sulle piattaforme social. Come quell'X guidata da Elon Musk che non fa certo mistero di appoggiare l'ultradestra. Le accuse di Vance non nascono dal nulla. Orbán da giorni gioca e sembra intenzionato a giocare senza scrupoli la carta delle ingerenze di Bruxelles e del nemico numero uno di sempre, George Soros, della cui munificenza pure ha beneficiato con una borsa di studio per studiare scienze politiche a Oxford. E per cui ha lavorato nella fondazione Open Society. "I nostri oppositori non si fermeranno davanti a nulla per prendere il potere", ha detto anche ieri in un video pubblicato sui social media.
Strategie elettorali e il clima di tensione politica
Gli avversari, ha proseguito, sono "collusi" con servizi segreti stranieri e stanno minacciando i sostenitori del partito di governo Fidesz con la violenza. "Questo è un tentativo organizzato di usare caos, pressioni e diffamazione internazionale per mettere in discussione la decisione del popolo ungherese", ha insistito. In uno schema che sembra ricalcare quello usato da Trump nel 2020 e di nuovo ora: mettere in dubbio la legittimità del processo elettorale e preparare il terreno per eventualmente contestare il risultato, avvertono diversi osservatori. Magyar conosce bene Orbán e i suoi metodi, e ne ha dato prova per tutta la campagna elettorale combattuta soprattutto sui social: per oltre 20 anni, dal 2002 al 2024, è stato membro del Fidesz e stretto collaboratore del premier.
La risposta di Magyar e il futuro dell'Ungheria nell'Ue
Prima di aderire al partito del Rispetto e della Libertà, e diventarne il leader e ora candidato premier. Di fronte al nuovo allarme di Orbán, ha chiesto agli ungheresi "di non cedere a nessun tipo di provocazione e di restare sereni" e al premier di "accettare il giudizio del popolo ungherese". È Fidesz, ha contrattaccato, a essere esperto "di frodi elettorali", così come di "operazioni di intelligence, disinformazione e fake news. Ma questo, ha assicurato, "non cambierà il fatto che Tisza vincerà le elezioni". L'attesa è ora tutta per gli effetti della consultazione. Soprattutto sull'Ue. Un sondaggio recente dell'European Council of Foreign Relations ha chiarito che gli ungheresi sono tutt'altro che a favore di un'uscita dalla casa comune: il 77% vuole restare nell'Ue. E il 45% anche degli elettori di Fidesz ritiene che il prossimo esecutivo dovrebbe avere con Bruxelles un approccio "molto diverso" da quello di Orbán.