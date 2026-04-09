Colloqui con gli Usa, stasera i delegati dell'Iran a Islamabad 

AGI - La delegazione dell' Iran ai colloqui con gli Stati Uniti è attesa per stasera a Islamabad. Lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Pakistan. "Nonostante lo scetticismo dell'opinione pubblica iraniana dovuto alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime israeliano, volte a sabotare l'iniziativa diplomatica" ha scritto su X l'ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam "su invito dell'onorevole Primo Ministro Shehbaz Sharif, la delegazione iraniana arriverà stasera a Islamabad per colloqui seri basati sui 10 punti proposti dall'Iran".
Gli attacchi israeliani contro il Libano di ieri hanno rappresentato una "grave violazione" del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh in un'intervista alla BBC.
Le accuse di Saeed Khatibzadeh
"Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca" ha detto Saeed Khatibzadeh "Non si può chiedere un cessate il fuoco e poi accettarne i termini e le condizioni, accettare tutte le aree a cui si applica il cessate il fuoco, nominando specificamente il Libano, e poi lasciare che il proprio alleato dia inizio a un massacro". Khatibzadeh ha definito gli attacchi israeliani una "sorta di genocidio".
Appello del Regno Unito
Il Regno Unito "auspica vivamente" che il cessate il fuoco tra Washington e Teheran venga esteso anche al Libano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper, aggiungendo di essere profondamente preoccupata per i sanguinosi attacchi israeliani di ieri sul Paese. "Speriamo vivamente che il cessate il fuoco venga esteso al Libano", ha detto Cooper a Sky News "Sono profondamente preoccupata per l'escalation degli attacchi perpetrati ieri da Israele in Libano: abbiamo visto le conseguenze umanitarie di questi atti, tra cui lo sfollamento di massa di persone".
Araghchi sente l'omologo saudita Faisal bin Farhan
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Teheran, citato dalla Cnn. I ministri "hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali". Iran e Arabia Saudita hanno ripristinato le relazioni diplomatiche nel 2023 dopo un congelamento durato sette anni a seguito dell'esecuzione da parte di Riad dell'eminente religioso sciita Sheikh Nimr al-Nimr.