Prima petroliera a Cuba dalla caduta di Maduro

AGI - Una petroliera battente bandiera russa ha raggiunto Cuba dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump le ha permesso di rompere il blocco dei carburanti imposto dalla sua amministrazione all'isola, in un momento in cui la crisi energetica sull'isola si sta aggravando. Il ministero dei trasporti russo ha affermato che la petroliera Anatoly Kolodkin, con a bordo quasi 730.000 barili di petrolio, è arrivata lunedi' al porto di Matanzas, a Cuba.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato l'arrivo della nave a Cuba. Alla domanda se gli Stati Uniti avessero acconsentito al passaggio della petroliera, Peskov ha risposto: "Per quanto riguarda la parte americana, posso solo confermare che la questione è stata effettivamente sollevata in anticipo durante i contatti con le nostre controparti statunitensi".
Negli ultimi mesi Washington ha intensificato la pressione su Cuba, interrompendo le forniture dal suo principale fornitore di petrolio, il Venezuela, e minacciando altri fornitori con dazi aggiuntivi, definendo L'Avana "una minaccia straordinaria". Il blocco delle forniture di petrolio ha causato continui blackout elettrici e accumulo di rifiuti nella capitale, mentre gli ospedali faticano ad accogliere pazienti e a mantenere aperte le sale operatorie. A bordo dell'Air Force One, Trump ha confermato che la nave era diretta verso il Paese caraibico.
"Abbiamo una petroliera là fuori. Non ci dispiace che qualcuno carichi una nave, perchè anche loro devono sopravvivere", ha detto ai giornalisti. "Se un Paese vuole inviare del petrolio a Cuba in questo momento, non ho problemi. Preferisco lasciarlo entrare, che si tratti della Russia o di chiunque altro, perchè la gente ha bisogno di riscaldamento, raffreddamento e di tutte le altre cose necessarie", ha aggiunto il presidente.
Cuba ha smesso di ricevere petrolio dal Venezuela, il suo principale fornitore, dopo che gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolas Maduro a gennaio.
Le spedizioni da altri paesi, come il Messico, sono state successivamente interrotte dopo che l'amministrazione Trump ha minacciato di imporre dazi aggiuntivi sui paesi che fornivano greggio direttamente o indirettamente. Il blocco ha causato blackout sempre più diffusi e prolungati e, di conseguenza, ha impattato sia sull'economia che sui servizi, dagli ospedali al trasporto pubblico.