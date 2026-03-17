Iran: droni su ambasciata Usa a Baghdad. Israele bombarda Beirut

AGI - La guerra in Iran e nel Golfo entra nel diciottesimo giorno con una escalation del conflitto. Nella notte Israele lancia una “vasta ondata” di attacchi simultanei su Beirut e Teheran. Bombe su tre quartieri della capitale del Libano.
Ed è ancora buio quando l’ambasciata statunitense a Baghdad è bersaglio di un attacco di droni e missili. Alcuni razzi vengono intercettati dal personale militare americano ma almeno uno colpisce la sede diplomatica. Il boato della deflagrazione precede di pochi istanti la nera colonna di fumo.
Poche ore prima sempre nella capitale irachena un drone è stato indirizzato su un hotel dove alloggiava anche personale italiano. I militari italiani non sono stati coinvolti dall’esplosione e sono in sicurezza. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è immediatamente messo in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, per avere aggiornamenti sulle condizioni del personale, che ha trovato rifugio nei bunker.
Poco prima dell’alba a Baghdad è stato colpito un edificio residenziale che ospitava un gruppo filo iraniano: il raid aereo ha ucciso quattro persone.
A Tel Aviv e in tutto il centro di Israele risuonano le sirene per avvisare dei raid iraniani. Diverse esplosioni hanno scosso Doha e Dubai dopo che ai residenti era comparsa sul cellulare l’allerta per l’imminente attacco missilistico.
La diretta della giornata
07.49 Teheran, attaccate basi Usa in Bahrein ed Emirati
Le autorità iraniane hanno annunciato di avere attaccato la base aerea americana di Isa, in Bahrein, e la base aerea di al-Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. "I paesi del Golfo Persico farebbero meglio a espellere gli americani dai loro territori per evitare danni", si legge in una nota ufficiale diramata dalla televisione di Stato.
07.33 Iran: Pasdaran, fermati 10 stranieri accusati spionaggio
I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciati il fermo nel nord-ovest dell'Iran di dieci stranieri sospettati di spionaggio. Lo riporta l'agenzia Tasnim. "Dieci mercenari, traditori, sono stati identificati e arrestati", ha dichiarato l'organo di intelligence delle Guardie nella provincia nord-occidentale del Khorasan Razavi, riferisce l'agenzia di stampa Isna senza specificare le loro nazionalità. Quattro dei fermati stavano raccogliendo informazioni "su siti sensibili e infrastrutture economiche", mentre gli altri erano collegati a un "gruppo terroristico monarchico".
07.29 Iran: media, missili caduti a pochi metri da ufficio Netanyahu
Missili iraniani sono caduti a pochi metri dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. A sostenerlo e' l'agenzia Tass che cita la tv iraniana Snn.
05.56 Qatar, intercettato un attacco missilistico, rappresaglia Iran
Il Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico, mentre l'Iran intensifica la sua campagna di rappresaglia contro gli Stati Uniti, Israele e anche contro i Paesi del Golfo. Negli ultimi giorni il Qatar, come diverse nazioni del Golfo, è stato preso di mira da droni e missili. "Il ministero della Difesa dello Stato del Qatar annuncia che le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico diretto contro lo Stato del Qatar", ha dichiarato il ministero della Difesa su X. Nella vicina Dubai sono state sentite tre esplosioni dopo che un allarme sui telefoni cellulari aveva avvertito i residenti della città più popolosa degli Emirati Arabi Uniti di "cercare immediatamente un luogo sicuro" a causa di "potenziali minacce missilistiche".
05.12 Esplosioni a Dubai e a Doha dopo allarme missili
Diverse esplosioni hanno scosso Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e Doha, nel Qatar. Lo riportano i giornalisti dell’AFP presenti sul posto. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito di aver intercettato un attacco missilistico, mentre a Dubai le esplosioni sono seguite a un allarme diramato tramite cellulare che invitava i residenti a "cercare immediatamente riparo" a causa di "potenziali minacce missilistiche".
04.06 Raid di Israele sul Libano, colpiti 3 quartieri a Beirut
Raid di Israele a Beirut in tre quartieri della capitale del Libano. Lo confermano i media statali libanesi. "Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all'alba", riferisce l'agenzia nazionale di stampa libanese. "Aerei da guerra israeliani hanno colpito le zone di Kafaat e Haret Hreik. In un altro raid è stato colpito un appartamento residenziale ai piani superiori di un edificio situato alla fine di Venice Street, nel quartiere di Doha Aramoun".
03.46 Attacco con missili da Teheran, sirene in Israele
Le sirene suonano nella notte in tutto il centro di Israele per una serie di attacchi missilistici lanciati dall’Iran. Da una prima verifica, come riferisce The Jerusalem Post, non sono state segnalate vittime né feriti gravi. Il personale sanitario è intervenuto per soccorrere diverse persone rimaste contuse o in preda all’ansia mentre si stavano dirigendo verso i rifugi.
03.28 Raid contro gruppo filo-iraniano a Baghdad, quattro morti
Il bilancio del raid missilistico contro un gruppo filo iraniano, in un’abitazione a Baghdad, è salito a quattro persone morte. Lo hanno riferito due funzionari della sicurezza irachena. Da una prima ricostruzione si è appreso che due delle vittime sono consiglieri iraniani. Un'altra fonte appartenente a una fazione sostenuta dall'Iran ha confermato che quattro persone sono state uccise nell'attacco contro una casa dove vivevano due consiglieri iraniani nel quartiere di al-Jadiriyah a Baghdad.
03.07 Israele lancia vasta ondata di attacchi a Teheran e a Beirut
L'esercito israeliano annuncia di aver lanciato una "vasta ondata di attacchi" nella capitale iraniana Teheran, nonché raid contro Hezbollah nella capitale libanese Beirut. "Le Forze di difesa israeliane hanno avviato una vasta ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran", si legge nel messaggio pubblicato dall'esercito su Telegram. Inoltre, "le Idf hanno avviato un'ulteriore ondata di attacchi contro le infrastrutture terroristiche di Hezbollah a Beirut".
02.23 Attacco con droni contro ambasciata Usa a Baghdad
Un nuovo attacco con droni e missili ha preso di mira, nella notte, l'ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, secondo quanto riferito da un funzionario della sicurezza. Un giornalista dell'AFP ha visto del fumo nero sollevarsi dopo un'esplosione nel complesso dell'ambasciata riferendo che la difesa aerea ha intercettato un altro drone. Il funzionario della sicurezza ha dichiarato che "tre droni e quattro missili hanno attaccato la sede dell'ambasciata, e almeno un drone si è schiantato al suo interno". Poche ore prima, la difesa aerea aveva sventato un attacco missilistico contro l'ambasciata Usa.