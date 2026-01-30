La NASA rinvia il lancio verso la Luna per il gelo in Florida

AGI - La NASA ha posticipato la data prevista per il volo sulla Luna a causa delle temperature gelide previste per il sito di lancio in Florida. La prima finestra per il lancio sulla Luna sarà ora l'8 febbraio, due giorni dopo il previsto. La NASA si stava preparando a condurre un test di rifornimento chiave durante il fine settimana per il razzo da 98 metri che si trova sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida. Ma "le condizioni meteorologiche previste per questo fine settimana violerebbero le condizioni di lancio", ha dichiarato la NASA in una nota.
Se il meteo lo permetterà, gli equipaggi della NASA ora puntano a condurre i test finali lunedì, dopodiché verrà stabilita una data di lancio. Questa modifica riduce le possibilità che la NASA possa lanciare il team di quattro astronauti Artemis 2 per il sorvolo della Luna a febbraio: rimangono solo tre giorni di potenziali finestre temporali in quel mese. Il team rimane in quarantena a Houston, ha dichiarato la NASA.
I riscaldatori sono installati sulla parte superiore della capsula Orion per garantire che rimanga calda, ha affermato l'agenzia spaziale statunitense, e i sistemi di spurgo sono installati e configurati per il clima più freddo, al fine di mantenere le condizioni ambientali adeguate. La NASA si sta anche preparando a lanciare un equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), una missione che è in fase di stretto coordinamento, poiché attualmente è pianificata per avvenire entro pochi giorni dal potenziale lancio di Artemis 2.
Due to weather, we now plan to fuel our Artemis II Moon rocket on Monday, Feb. 2, at Kennedy Space Center in Florida. With this adjustment, the earliest possible launch date is Sunday, Feb. 8. A launch date will be set after teams have reviewed the results of the wet dress… pic.twitter.com/JHZV8Elqzt— NASA (@NASA) January 30, 2026
Coordinamento logistico tra ISS e Artemis 2
La prossima rotazione dell'equipaggio NASA verso la ISS potrebbe avvenire già l'11 febbraio, ma a seconda dei piani di Artemis, potrebbe subire dei ritardi. "I nostri team hanno lavorato con molta attenzione per capire come procedere verso il lancio di entrambe le missioni, assicurandoci al contempo di evitare conflitti di rilievo", ha dichiarato Ken Bowersox, amministratore dello Space Operations Mission Directorate della NASA, oggi in un briefing. Questo coordinamento è essenziale per garantire il successo e la sicurezza di entrambe le missioni spaziali.
La nuova data di lancio e il Super Bowl
In particolare, la nuova finestra dell'8 febbraio per un potenziale lancio verso la Luna cade lo stesso giorno dell'attesissimo Super Bowl, il campionato della National Football League. La finestra di lancio si aprirebbe alle 23:20 (ora orientale), probabilmente poco dopo la conclusione della partita. Questo posizionamento strategico potrebbe garantire una massima attenzione mediatica per il lancio di Artemis 2.