La Border Patrol spara in Arizona, un ferito grave 

AGI - Una persona è stata ferita gravemente a colpi d’arma da fuoco in Arizona da agenti del Border Patrol, l’agenzia dell’immigrazione. L’episodio è avvenuto alle 7,30 di mattina a Pima County, Tucson. La persona, di cui è stata fornita l’identità, è stata trasportata in ospedale in “condizioni critiche”.
Secondo un comunicato stampa del distretto dei Vigili del fuoco di Santa Rita sono stati sparati colpi d'arma da fuoco nella contea meridionale di Pima.
I Vigili del fuoco hanno dichiarato di aver trasportato la persona in ospedale in condizioni critiche. Le circostanze che hanno portato alla sparatoria non sono chiare. Non si sa se qualcuno delle forze dell'ordine sia rimasto ferito nell'incidente. Il Dipartimento per la sicurezza interna non ha ancora commentato l'accaduto.