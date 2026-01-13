Julio Iglesias denunciato per abusi sessuali

AGI - Due donne che avevano lavorato per Julio Iglesias lo hanno denunciato per presunti casi di molestie e aggressioni sessuali avvenuti nel 2021, secondo un'ampia inchiesta pubblicata da eldiario.es (Spagna) e Univision Noticias (Stati Uniti). I due media affermano di aver verificato i racconti delle presunte vittime con testimonianze di professionisti che le avrebbero assistite dopo gli episodi e di disporre di documenti che confermano i loro rapporti di lavoro con l'artista.
I fatti contestati si sarebbero verificati nelle residenze del cantante in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna. Una delle donne lavorava come domestica, l'altra come fisioterapista.
Le accuse
Le due ex dipendenti avrebbero fornito ai giornalisti documenti lavorativi, fotografie, registrazioni, messaggi WhatsApp, registri di chiamate e copie delle richieste di permessi migratori presentate da Iglesias ai governi di Spagna, Bahamas e Repubblica Dominicana. Nell'inchiesta si descrivono presunte aggressioni sessuali, tra cui penetrazioni senza consenso, schiaffi, umiliazioni e pratiche lavorative degradanti, che avrebbero coinvolto anche altre dipendenti.
Una delle donne definisce la villa di Punta Cana - dove il cantante 82enne trascorre parte dell'anno - come "la casetta del terrore". Una delle testimoni sostiene inoltre che il personale femminile sarebbe stato obbligato a sottoporsi a visite mediche, tra cui controlli ginecologici, test di gravidanza ed esami per malattie sessualmente trasmissibili come l'Hiv. L'articolo, firmato da cinque giornalisti, sottolinea che Julio Iglesias non ha risposto ai tentativi di contatto dei media.
Parallelamente, la procura nazionale spagnola ha aperto un'indagine preliminare su una denuncia presentata il 5 gennaio contro Iglesias. Fonti giudiziarie citate da Efe confermano l'esistenza di indagini, tuttora segrete, per determinare l'ambito dei fatti denunciati. A causa del carattere riservato dell'inchiesta, non sono noti i reati specificamente oggetto di valutazione. L'apertura delle indagini coincide con la pubblicazione dell'inchiesta giornalistica che ha portato alla luce le accuse.