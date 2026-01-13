L'ultima imperatrice dell'Iran elogia il coraggio dei manifestanti

AGI - Dopo il breve video in cui domenica l'ultima imperatrice dell'Iran si è rivolta alle migliaia di persone che da due settimane protestano contro il regime in Iran, Farah Pahlavi lancia un nuovo messaggio sul suo profilo Instagram.
L'elogio al coraggio dei manifestanti
La vedova dell'ultimo scià di Persia ha elogiato il "coraggio, il patriottismo e la dedizione" dei manifestanti in Iran, scrivendo: "Ogni bambino di questo paese il cui sangue viene versato mi riporta il dolore per la perdita dei miei figli. Auguro pazienza alle madri e ai padri dell'Iran e condivido il loro dolore
"Il vostro messaggio non si può zittire"
Pahlavi ha sottolineato che i "pensatori oscuri temendo che le voci dei manifestanti vengano ascoltate, hanno interrotto la comunicazione con il mondo esterno", sanno che "il vostro messaggio è troppo forte per essere zittito da tali azioni".
Il muro della censura sarà abbattuto
Farah Pahlavi ha poi aggiunto: "Credo che le scene epiche delle vostre proteste, prima o poi, supereranno il muro della censura, e le reali dimensioni di ciò che avete fatto in questi giorni renderanno il mondo ancora più stupito e ammirato".
L'appello alle forze armate
Il messaggio è poi rivolto alle forze armate iraniane: "Ascoltate le grida di rabbia e protesta dei manifestanti. Unitevi agli altri fratelli e sorelle prima che sia troppo tardi e non legate il vostro destino a quello degli assassini.
L'Iran libero di domani appartiene anche ai vostri figli". Alla fine la vedova dell'ultimo scià ha invitato gli iraniani a mantenere la speranza: "Figli miei, siate forti e credete che presto celebrerete insieme la libertà in Iran, e la luce trionferà sulle tenebre".