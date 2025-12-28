Pulisic smentisce il flirt con Sydney Sweeney: 'Fake news'

AGI - L'attaccante del Milan e della nazionale Usa, Christian Pulisic, 27 anni, ha rotto il silenzio dopo giorni di gossip, smentendo di avere una relazione con Sydney Sweeney, 28enne attrice diventata l'idolo del movimento Maga. Durante la settimana molti media avevano parlato di fidanzamento tra i due e i tifosi si erano chiesti se fosse vero. Oggi sulla sua storia su Instagram, Pulisic ha messo fine alle voci: "Per favore, smettetela con le storie inventate sulla mia vita privata. Bisogna ritenere responsabili le fonti: può influire sulla vita delle persone". Pulisic ha commentato su altri social: "Fake news, ragazzi, smettiamola con questa voce assurda". Poche settimane fa, Sweeney era stata vista in atteggiamenti affettuosi con l'ex talent manager Scooter Braun, dopo la prima del suo nuovo film, "The Housemaid-Una di famiglia", in cui l'attrice recita la parte di una domestica.