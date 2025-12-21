Treno investe e uccide 7 elefanti, deraglaite 5 carrozze
Treno investe e uccide 7 elefanti, deraglaite 5 carrozze

L'incidente nel nord-est dell’India. Nessun ferito tra i passeggeri del treno. Sette animali, tra cui cuccioli, sono morti nello scontro
ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Corpi di elefanti giacciono tra i binari della ferrovia dopo che un treno li ha investiti in un villaggio in India
AGI - Sette elefanti asiatici selvatici, tra cui alcuni cuccioli, sono morti dopo essere stati travolti da un treno ad alta velocità nel nord-est dell’India. L’incidente è avvenuto sabato mattina nel distretto di Hojai, nello Stato di Assam, mentre una mandria stava attraversando i binari.

Secondo le autorità locali, un altro cucciolo è rimasto ferito nello scontro. La Northeast Frontier Railway ha riferito che il macchinista del treno espresso diretto a Delhi ha avvistato in tempo la presenza di decine di elefanti sulla linea ferroviaria e ha azionato i freni di emergenza, ma non è riuscito a evitare l’impatto con alcuni animali.

Cinque carrozze deragliate

A seguito della collisione, cinque carrozze del convoglio sono deragliate. Non si registrano feriti tra i passeggeri né tra il personale di bordo, ma l’incidente ha causato cancellazioni e deviazioni di treni per diverse ore nella zona.

Gli elefanti morti sono stati successivamente esaminati dai veterinari e poi sepolti. L’Assam ospita una delle più grandi popolazioni di elefanti dell’India, con circa 6.000 esemplari censiti nello Stato.

Binari corridoi per elefanti

Le mandrie attraversano frequentemente i binari ferroviari in varie aree della regione, ma secondo la Northeast Frontier Railway il tratto in cui è avvenuto l’incidente non è ufficialmente classificato come corridoio per il passaggio degli elefanti.

