Treno investe e uccide 7 elefanti, deraglaite 5 carrozze

AGI - Sette elefanti asiatici selvatici, tra cui alcuni cuccioli, sono morti dopo essere stati travolti da un treno ad alta velocità nel nord-est dell’India. L’incidente è avvenuto sabato mattina nel distretto di Hojai, nello Stato di Assam, mentre una mandria stava attraversando i binari.
Secondo le autorità locali, un altro cucciolo è rimasto ferito nello scontro. La Northeast Frontier Railway ha riferito che il macchinista del treno espresso diretto a Delhi ha avvistato in tempo la presenza di decine di elefanti sulla linea ferroviaria e ha azionato i freni di emergenza, ma non è riuscito a evitare l’impatto con alcuni animali.
Cinque carrozze deragliate
A seguito della collisione, cinque carrozze del convoglio sono deragliate. Non si registrano feriti tra i passeggeri né tra il personale di bordo, ma l’incidente ha causato cancellazioni e deviazioni di treni per diverse ore nella zona.
Gli elefanti morti sono stati successivamente esaminati dai veterinari e poi sepolti. L’Assam ospita una delle più grandi popolazioni di elefanti dell’India, con circa 6.000 esemplari censiti nello Stato.
Binari corridoi per elefanti
Le mandrie attraversano frequentemente i binari ferroviari in varie aree della regione, ma secondo la Northeast Frontier Railway il tratto in cui è avvenuto l’incidente non è ufficialmente classificato come corridoio per il passaggio degli elefanti.