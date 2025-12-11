L'Austria vieta il velo alle ragazze con meno di 14 anni

ADV
AGI - Il parlamento austriaco ha approvato, con un'ampia maggioranza, una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Solo i deputati del Partito dei Verdi (ambientalisti) hanno votato contro la legge, ritenendola incostituzionale.
ADV
Anche le organizzazioni per i diritti umani e gli esperti legali affermano che la legge in questione è discriminatoria, poiché si concentra esclusivamente sul velo islamico, quindi rischia di esacerbare le divisioni nella società austriaca. Il governo conservatore, sotto la pressione del crescente sentimento anti-immigrazione, ha proposto il divieto quest'anno, sostenendo che serve a proteggere le ragazze "dall'oppressione".
ADV
Condividi
ADV