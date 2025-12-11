L'Austria vieta il velo alle ragazze con meno di 14 anni
L'Austria vieta il velo alle ragazze con meno di 14 anni

Il governo conservatore, sotto la pressione del crescente sentimento anti-immigrazione, ha proposto il divieto quest'anno
AGI - Il parlamento austriaco ha approvato, con un'ampia maggioranza, una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Solo i deputati del Partito dei Verdi (ambientalisti) hanno votato contro la legge, ritenendola incostituzionale.

Anche le organizzazioni per i diritti umani e gli esperti legali affermano che la legge in questione è discriminatoria, poiché si concentra esclusivamente sul velo islamico, quindi rischia di esacerbare le divisioni nella società austriaca. Il governo conservatore, sotto la pressione del crescente sentimento anti-immigrazione, ha proposto il divieto quest'anno, sostenendo che serve a proteggere le ragazze "dall'oppressione".

