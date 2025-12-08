La Ue risponde a Musk: "Noi come Hitler? Libertà di dire cose folli"  

AGI - "Lasciatemi dire che fa parte della libertà di parola anche esprimere affermazioni completamente folli". E' la replica della portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, alle parole di ieri di Elon Musk secondo cui l'Unione europea sarebbe "un quarto Reich" e, come tale, andrebbe abolita. "Immagino che il fatto di multare le aziende del signor Musk, non sembri avergli guadagnato la simpatia per l'Ue", ha aggiunto Pinho.
Smentendo quanto dichiarato dall'imprenditore multimiliardario secondo cui le multe affibbiate a X dall'Ue sarebbero state imposte sulla sua persona, Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, ha commentato seccamente: "Queste affermazioni sono semplicemente sbagliate".
"Il calcolo della sanzione non ha nulla a che fare con la struttura societaria. Esaminiamo la violazione, la natura della violazione, la durata della violazione, la recidiva della violazione e la gravità della violazione. Questi sono i quattro criteri. Sulla base di ciò, giungiamo a un importo, e l'ultimo passaggio che stiamo facendo è assicurarci che tale importo non superi il tetto del 6% previsto dalla normativa", ha spiegato il portavoce Ue.
"Quella decisione era indirizzata all'intera struttura aziendale, non ha nulla a che fare con il signor Elon Musk in persona. Non multiamo i singoli individui. Questo non ha senso, e non è ciò che sta facendo la Commissione", ha concluso.