Il principe disgraziato Andrea torna in pubblico da "nonno"

AGI - Torna a farsi vedere il principe "disgraziato" e lo fa insieme alla sua ex moglie Sarah Ferguson. L'ex Duca Andrea, spogliato del titolo reale e degli appannaggi, a causa dello scandalo Epstein, parteciperà a un evento a palazzo venerdì prossimo.
Secondo The Mail on Sunday, sarà la prima volta che la coppia entrerà in un palazzo reale da quando è stata privata dei titoli. L'occasione dovrebbe essere il battesimo di Athena nella cappella Reale di St. James's Palace, figlia della loro figlia, la principessa Beatrice, 37 anni, e del marito Edo Mapelli Mozzi. E anche se la presenza dei nonni potrebbe sembrare scontata per l'occasione, la cosa si complica quando si tratta della famiglia reale.
Una fonte ha dichiarato al giornale britannico: “Sarà un’occasione reale, ma tutti temono l’idea di vedere Andrea lì.” Un altro insider ha affermato: “Beatrice ha, naturalmente, invitato suo padre. Ma i rapporti non sono calorosi tra loro. Tuttavia, è preoccupata per lui. Sta attraversando un momento difficile e lei riconosce che lui è molto affezionato ai nipoti: sarebbe crudele privarlo della possibilità di partecipare al battesimo"
Della questione si sarebbe interessato il monarca in questione. Re Carlo da tempo è in "rotta" con il fratello minore finito nello scandalo pedofilia legato a Epstein e come se non bastasse nelle ultime settimane sono usciti ulteriori dettagli che confermerebbero lo stretto legame tra il finanziere americano e il duca.
Un’inchiesta del quotidiano ha inoltre rivelato che Andrea ha risparmiato fino a 3,1 milioni di sterline pagando un “affitto simbolico” per permettere alle figlie di vivere in un appartamento a St James’s. L’ex duca ha affittato l’appartamento di quattro camere da letto per appena 1.600 sterline al mese, mentre altre proprietà nella stessa zona vengono offerte a cifre impressionanti di 20.000 sterline al mese. In 14 anni di permanenza delle figlie, ciò significa che avrebbe potuto risparmiare fino a 3,1 milioni di sterline.
Questo avviene dopo che il reale caduto in disgrazia è stato ufficialmente privato dei suoi ultimi titoli reali la scorsa settimana, in concomitanza con il rinvio del suo sfratto da Royal Lodge. The Sun ha riportato che re Carlo ha ordinato la cancellazione della sua appartenenza all’Ordine della Giarrettiera – considerato il più cavalleresco del regno. Il re ha inoltre disposto la cancellazione e l’annullamento del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano.
Andrea spogliato di ogni titolo, rimane ancora vice-ammiraglio della Royal Navy, nonostante l’impegno del governo a revocargli l’onorificenza su richiesta di Carlo. Tra poco l'unico titolo che gli rimarrà sarà quello di nonno.
