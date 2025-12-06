Lanciano cibo contro la teca dei gioielli della Corona, 4 arresti a Londra

AGI - La polizia di Londra ha dichiarato che quattro persone sono state arrestate sabato dopo che del cibo - presumibilmente crumble di mele e crema - è stato lanciato contro una vetrina contenente i preziosissimi Gioielli della Corona britannica nella Torre di Londra.
La Metropolitan Police della città ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti "dopo segnalazioni di danni criminali a una vetrina contenente la Corona dello Stato" e che "quattro manifestanti hanno gettato del sospetto cibo sulla valigetta prima che due lasciassero la scena".
Take Back Power rivendica l'azione
Un gruppo poco conosciuto e autoproclamato di resistenza civile chiamato Take Back Power ha rivendicato la responsabilità, affermando che i suoi membri avevano lanciato crumble di mele e crema sul caso. Ha pubblicato un video dell'incidente sui social media.