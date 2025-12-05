Perchè il web va in tilt se si blocca Cloudflare

AGI - Se apriamo un sito e la pagina compare in un lampo, spesso dietro c'è lei, anche se non la vediamo: Cloudflare. È un'azienda americana che offre servizi fondamentali per far funzionare i siti web in modo più veloce, sicuro e stabile. In pratica, Cloudflare si mette tra l'utente e il sito come una sorta di "scudo intelligente". Quando si digita l'indirizzo di una pagina, spesso non ci si collega direttamente al server del sito, ma si passa prima dai server di Cloudflare, sparsi in tutto il mondo.
Questo ha diversi vantaggi. Il primo è la velocità: Cloudflare copia (cache) le pagine dei siti e le serve dal nodo più vicino a noi, con il risultato che i contenuti arrivano più in fretta, anche se il server "vero" è dall'altra parte del pianeta. Il secondo è la sicurezza: filtrando il traffico, Cloudflare riesce a bloccare molti attacchi informatici, come i DDoS (milioni di richieste finte per mandare KO un sito) o i tentativi di sfruttare falle di sicurezza. È un po' come avere un buttafuori all'ingresso del locale che controlla chi entra.
Il terzo è la continuità del servizio: se il server del sito ha problemi, Cloudflare può continuare a mostrare una versione cache delle pagine, evitando che l'utente veda subito un errore. Per questo sempre più portali, dai piccoli blog ai colossi online, si appoggiano a Cloudflare: è un tassello invisibile, ma decisivo, dell'infrastruttura che tiene in piedi il Web.
Una nuova avaria blocca Truth, Canva e Doctolib
Oggi, una nuova anomalia su Cloudflare ha causato un'interruzione che ha interessato diversi siti web, tra cui il social network del presidente degli Stati Uniti, Truth Social, e i siti web Canva e Doctolib.
"Siamo a conoscenza del problema che sta influenzando la disponibilità della rete di Cloudflare", ha dichiarato a X il chief technology officer di Cloudflare, Dane Knecht, specificando che non si è trattato di un attacco informatico. Dopo essere stati inaccessibili e aver visualizzato un messaggio di errore che menzionava Cloudflare, diversi siti sono tornati online pochi minuti dopo.
