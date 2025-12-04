IndiGO cancella 1200 voli, è caos negli aeroporti

AGI - Il caos ha attanagliato gli aeroporti indiani dopo che la più grande compagnia aerea del paese, IndiGo, ha cancellato oltre 1.200 voli, lasciando a terra migliaia di passeggeri. La compagnia ha attribuito l'interruzione a "impreviste sfide operative", tra cui problemi tecnici, condizioni meteorologiche avverse e nuove regole per i lavoratori.
L'autorità di controllo dell'aviazione indiana ha ordinato un'indagine e ha chiesto a IndiGo di intervenire con piani per alleviare le interruzioni, che persistono da lunedì.
Circa 1.232 voli IndiGo erano stati cancellati ieri, secondo la compagnia. Il numero di ritardi non è chiaro. IndiGo ha affermato di offrire ai clienti soluzioni di viaggio alternative e rimborsi, ripristinando al contempo i suoi servizi. La compagnia ha riconosciuto che le sue operazioni sono state "significativamente compromesse" dalle nuove regole sulla turnazione degli equipaggi che hanno avuto un "impatto negativo". Le norme sono entrate in vigore il mese scorso per concedere a piloti ed equipaggi più periodi di riposo e migliorare così la sicurezza dei passeggeri.
