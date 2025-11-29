Airbus a rischio radiazioni solari, anche quello del Papa

AGI - L'Airbus A320 di Ita Airways che trasporta Papa Leone XIV, in visita per la prima volta all'estero in Turchia e Libano, subirà la sostituzione di un componente. L'aereo è in viaggio verso Istanbul con un tecnico che effettuerà la sostituzione, a seguito di un avviso del produttore europeo di aeromobili in merito a un problema software.
L'aereo del Papa è uno dei 6.000 A320 che, secondo diverse fonti, necessitano di un aggiornamento del sistema di controllo di volo dopo il rilevamento di una vulnerabilità software legata all'esposizione a intense radiazioni solari. Pertanto, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha confermato che "un componente verrà sostituito sull'aereo, che verrà trasportato a Istanbul insieme a un tecnico che eseguirà la sostituzione".
È un monitor, il componente da cambiare sull'Aibus A320 di Ita Airways sul quale viaggia Papa Leone in questa sua prima visita apostolica internazionale. Un tecnico da Roma sta arrivando per provvedere alla sostituzione e ad aggiornare il sistema di controllo di volo. Domani il Pontefice si recherà in Libano, secondo Paese del viaggio apostolico.
Il richiamo di Airbus e l'incidente JetBlue
Airbus ha annunciato infatti il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320 per sostituire urgentemente il software di controllo vulnerabile alle radiazioni solari, a seguito di un incidente avvenuto a fine ottobre negli Stati Uniti. Il richiamo ha causato ritardi e cancellazioni in tutto il mondo, dalle Filippine alla Colombia. Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di "interrompere immediatamente i voli" dopo aver analizzato il guasto tecnico. L'incidente si è verificato il 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. L'analisi dell'incidente ha rivelato che le intense radiazioni solari potrebbero corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei controlli di volo, ha riferito il gruppo europeo. Per la maggior parte degli aeromobili, l'aggiornamento software alla versione precedente richiederà alcune ore. Tuttavia, per circa 1.000 aeromobili, ciò comporterà la sostituzione dell'hardware del computer, operazione che richiederà settimane, ha dichiarato una fonte vicina alla questione. Il sistema interessato è un computer di controllo dell'elevatore (ELAC) prodotto da Thales. Questo fornitore di Airbus ha chiarito di non essere responsabile del problema. "La funzionalità in questione è supportata da un software che non è di responsabilità di Thales", ha affermato. Airbus non ha specificato quale azienda abbia progettato e aggiornato questo software.