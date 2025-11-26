Slitta la conferenza al Cairo sulla ricostruzione di Gaza

AGI - Una conferenza internazionale sulla ricostruzione della Striscia di Gaza, prevista per fine novembre in Egitto, è stata rinviata a causa dell'attuale situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato una fonte egiziana al quotidiano panarabo Asharq al-Awsat. Secondo l'anonimo funzionario, "la conferenza non si terrà nei tempi previsti, alla fine di questo mese", e sarà rinviata a una data successiva.
"Molti Paesi chiedono garanzie che la distruzione di Gaza non si ripeta. Queste garanzie non sono ancora state fornite, ed è improbabile che lo siano al momento, alla luce della continua escalation da parte di Israele e delle sue ripetute violazioni", ha affermato la fonte.
La Lega Araba, riunitasi per un vertice di emergenza al Cairo lo scorso maggio, ha adottato un piano di ricostruzione di Gaza che prevede interventi graduali senza dover trasferire i palestinesi. Secondo stime preliminari, la ricostruzione costerà almeno 53 miliardi di dollari. Il Cairo ha inoltre sollecitato la convocazione di una conferenza internazionale in coordinamento con le Nazioni Unite a sostegno della ricostruzione dell'enclave non appena cessate le ostilità.
A ottobre, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ribadito la sua disponibilità a ospitare il forum. Israele e Hamas hanno ripreso i colloqui indiretti, mediati da Egitto, Qatar, Stati Uniti e Turchia, per risolvere la situazione nella Striscia di Gaza il 6 ottobre. Il 9 ottobre le parti in conflitto hanno firmato un accordo sull'attuazione della prima fase del piano di cessate il fuoco per Gaza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre. In conformità con il piano, le truppe israeliane si sono ritirate dalle regioni centrali dell'enclave oltre la cosiddetta linea gialla, mantenendo al contempo oltre il 50% del territorio di Gaza sotto il loro controllo.
