Usa: il 'Doge' non esiste più. Cosa era e di cosa si occupava

Ha chiuso otto mesi prima del previsto. Era stato guidato da Elon Musk
Elon Musk
AGI - Ha chiuso otto mesi prima del previsto il 'Doge', il dipartimento dell'amministrazione Trump per il taglio alla spesa pubblica che era stato guidato da Elon Musk prima della rottura con il presidente degli Stati Uniti. Lo ha confermato a Reuters il direttore dell'Ufficio per la Gestione del Personale dei servizi federali (Omp), Scott Kupor, secondo il quale il 'Doge' "non esiste più", almeno come "entità centralizzata". È stato l'Omp stesso ad assorbire molte delle competenze che erano in capo al 'Doge', ha spiegato ancora Kupor.

